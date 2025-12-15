Šéf Slovana velebil jeho genialitu, najlepší hráč zaskočil. Pustil sa sám do seba

BRATISLAVA. Skladajú o ňom pesničky a súperi naňho chystajú osobitné plány. Michal Faško je ofenzívnym motorom Žiliny a jednou z najvýraznejších postáv Niké ligy.
V šlágri 18. kola proti Slovanu (zdolal Žilinu 3:2) sa však bodovo nepresadil.
„Má geniálne myslenie a geniálnu ľavú nohu,“ chválil ho tréner Slovana Vladimír Weiss starší. Zároveň pomenoval jeho význam pre súpera veľmi priamo.
"Ak by nebol v Žiline, bolo by to iné. Dal polovicu ich gólov. Päťdesiat percent je Faško, ale zase nie je až taký dobrý v defenzíve,“ dodal Weiss.
Žilina strelila 42 gólov, Faško mal priamy podiel na devätnástich.
Kráľ čísel, ale sebakritický
Ofenzívny líder je po jesennej časti najlepším strelcom Niké ligy s dvanástimi gólmi. K tomu pridal sedem asistencií a aj v tejto štatistike je na čele. Ak by sa to rátalo „hokejovo“, s 19 bodmi je suverénne najproduktívnejším hráčom súťaže.
Druhý v poradí Ammar Ramadan zaostáva až o osem bodov (9 gólov a 2 asistencie).
Napriek tomu Faško prekvapil skromnosťou a sebakritikou.
„Čo sa týka čísel, je to zaujímavé, je to fajn. Ale čo sa týka výkonov, vôbec som nehral dobre a až tak nadštandardne,“ hodnotil sám seba.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Žilina
Priznal aj fyzické limity. „Možno mi pomohli čísla, ale viem, že sa musím zlepšiť. V niektorých zápasoch som bol jedným z najslabších na ihrisku, čo si treba uvedomiť. Najmä si teraz potrebujem oddýchnuť, pretože som nebol tak fit, ako by som chcel. Snažil som sa pomôcť mužstvu, čo sa mi darilo. Musím byť aj ja lepší a do jarnej časti si myslím, že to bude ešte lepšie.“
Vôbec nič
V posledných troch zápasoch si Faško nepripísal ani gól, ani asistenciu. Napriek tomu je po jeseni kráľom strelcov. Čo to preňho znamená?
Najproduktívnejší hráči Niké ligy po jesennej časti
(góly + asistencie)
- Michal Faško (Žilina) – 19 (12+7)
- Ammar Ramadan (Dunajská Streda) – 11 (9+2)
- Roman Čerepkai (Košice) – 10 (5+5)
- Marko Roginič (Žilina) – 10 (5+5)
- Šimon Šmehyl (Komárno) – 9 (7+2)
- Nino Marcelli (Slovan Bratislava) – 9 (5+4)
- Gytis Paulauskas (Michalovce) – 9 (6+3)
- Damir Redžić (Dunajská Streda) – 8 (7+1)
- Samuel A. Ramos Linares (Michalovce) – 8 (6+2)
- Nils R. H. Ahl (Michalovce) – 8 (5+3)
„Vôbec nič. Na jednej strane som rád, keďže to možno nikto v lete nečakal, keď som sem prišiel, ale netreba z toho robiť vedu. Treba to potvrdzovať každý zápas. V posledných troch som tímu veľmi nepomohol,“ priznal otvorene. Faško prišiel do Žiliny v lete - z Košíc.
Aj v minulej sezóne mal Faško výborné čísla. Ešte v drese Košíc strelil osem gólov, na deväť prihral. Bol piatym najproduktívnejším hráčom Niké ligy. Ak však berieme do úvahy kalendárny rok 2025, tak mu vychádza ešte lepšie. V jarnej časti minulej sezóny mal bilanciu sedem gólov a sedem asistencií. Ak spočítame celý rok 2025, tak si pripísal až 19 ligových gólov a 14 asistencií.
„Stále je veľa zápasov, v ktorých to musím potvrdzovať, pretože je aj veľa zápasov, v ktorých som mužstvu až toľko nepomohol,“ doplnil.
Pohľad na zápas so Slovanom
K samotnému šlágru na Tehelnom poli bol kritický k výkonu tímu.
Najlepší strelci Niké ligy – po jesennej časti
- Michal Faško (MŠK Žilina) – 12
- Ammar Ramadan (FC DAC 1904 Dunajská Streda) – 9
- Šimon Šmehyl (KFC Komárno) – 7
- Damir Redžić (FC DAC 1904 Dunajská Streda) – 7
- Viktor Dukanovič (FC DAC 1904 Dunajská Streda) – 7
- Martin Regáli (FC Tatran Prešov) – 6
- Abdulrahman Taiwo (FC Spartak Trnava) – 6
- Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová) – 6
- Samuel Antonio Ramos Linares (MFK Zemplín Michalovce) – 6
- Gytis Paulauskas (MFK Zemplín Michalovce) – 6
„Myslím si, že prvé dva góly sme Slovanu darovali, aj keď tam mali ešte jednu veľkú príležitosť. My sme sa vpredu nevedeli presadiť. Dobre nás zohrávali a v druhom polčase mal Robo Mak dve veľké šance. Je škoda, že kontaktný gól neprišiel trošku skôr,“ opísal priebeh zápasu.
Žilina prehrala tri zápasy po sebe a z prvého miesta klesla až na štvrté. Faško však odmieta paniku.
„Treba si na rovinu priznať, že aj v zápasoch, ktoré sme predtým vyhrali, sme neboli lepší tím a zvládli sme to. Netreba z toho robiť vedu. Prišla séria, ktorá príde aj na lepšie tímy. Musíme sa z toho poučiť a na jarnú časť sa pripraviť ešte lepšie, pretože liga bude veľmi zaujímavá.“
Tesný boj o titul
Slovan vyhral jesennú časť, Dunajská Streda stráca bod, Trnava štyri a Žilina päť.
„Bude to zaujímavé. Spartak aj Dunajská Streda sú už pred nami, takže sa máme na čo tešiť. Je škoda, že sme to takto trochu stratili,“ priznal Faško.
Zároveň však zdôraznil, že sezóna má stále pozitívny obraz.
„Aj keď posledné tri zápasy sú smutné, sezóna je stále nad očakávania a naďalej ostávame v kontakte so špičkou ligy. Netreba z toho robiť vedu, ale musíme sa fakt všetci zlepšiť – od nás vpredu až po posledného vzadu,“ uzavrel.