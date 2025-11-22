Žilina má nevídanú posilu, zložili mu pesničku. Za pätnásť minút zničil súpera

Patrik Iľko a Michal Faško (obidvaja Žilina) sa radujú z gólu.
Patrik Iľko a Michal Faško (obidvaja Žilina) sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
22. nov 2025
Na slovenskej scéne je najväčšia superstar.

ŽILINA. Ľavú ruku si dá dozadu a pravou imaginárne naznačuje, že hádže šípky. Faško takto oslavuje góly.

V sobotu tak urobil trikrát, všetko to stihol za pätnásť minút. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v zápase 15. kola Niké ligy na domácom trávniku nad Trenčínom 4:1 a potvrdili post lídra tabuľky.

"Teší ma, že som mužstvu pomohol hetrikom. Najdôležitejšie však je, že sme získali tri body a stále sa držíme na čele tabuľky," hodnotil hrdina zápasu.

"Celý zápas sme kontrolovali a Trenčín sme nepúšťali do nejakých šancí."

Faško skóroval trikrát v jednom zápase vôbec prvýkrát v kariére. Ofenzívny stredopoliar Žiliny je momentálne najväčšou superstar slovenskej ligy, nikto nemá takú formu.

Skladajú o ňom pesničky, jedna sa nedávno objavila na stránke Niké ligy. Z textu vyberáme:

VIDEO: Pieseň o Michalovi Faškovi

„Faško na trávniku, ostrý ako britva. V srdci má Žilinu, v nohách dynamitka. Faško hádže šípky, jeho oslavy v tanci. Šípky do siete Faško zase triafa, góly ako ohňostroj celá liga pláca. Obrany sa trasú, pred ním padajú. Žilina v šprinte sa za titulom ženie.“

Famózne čísla

„Už o mne spravili dve pesničky, čiže môžem vydať album. Neviem, čo sa to okolo mňa deje. Nedokážem si vysvetliť tento boom," vyhlásil po zápase s Trenčínom.

Že je to prehnané? Že je to iba slovenská liga? Vzhľadom na jeho post stredopoliara sú jeho čísla famózne. V posledných siedmich zápasoch dal osem gólov. K tomu pridal ďalšie štyri asistencie. A mal zásadný podiel aj na ďalších góloch.

"Sám som z toho zaskočený, nie som na to zvyknutý," doplnil Faško.

S 12 gólmi je najlepším strelcom Niké ligy. Okrem toho pridal sedem asistencií a tiež v tejto štatistike je najlepší.

Čo je za jeho fazónou?

„Po narodení synčeka sa mi troška otvorili oči a futbal beriem v úvodzovkách inak. Uvedomujem si, že v živote sú iné veci oveľa podstatnejšie a to mi pomáha v mojich výkonoch na ihrisku byť o čosi menej v strese než v minulosti a skutočne sa cítim na futbalovom trávniku ľahko,“ opisoval pre zilinskyvecernik.sk.

Calzonovi nepasuje

Ak by sme to brali hokejovo, tak s 19 bodmi je najproduktívnejší hráč súťaže. Suverénne. Ak má stredopoliar všeobecne súčasné čísla Faška aj na konci sezóny, tak sa to berie ako veľmi slušná bilancia. V Niké lige sa však odohralo iba pätnásť kôl, čo nie je ani polovica.

Vo veku 31 rokov má Faško životnú formu. Mnohí odborníci tvrdia, že by mal dostať šancu aj v národnom tíme.

Tréner Francesco Calzona tvrdil, že o ňom uvažoval. Nakoniec sa však rozhodol pre Adriána Kaprálika, ktorý pre zranenie z nominácie vypadol. Faško však dodatočne povolaný nebol.

VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Trenčín

„Bolo okolo toho dosť veľa popísané, už je teraz ticho a to je dobré. Nečakal som, že tam pôjdem a nevedel by som, čo by som tam vôbec robil (smiech). Je pekné, že dva mesiace ma nepoznal reprezentačný tréner a potom mi venuje priestor aj na tlačovej konferencii. Verím, že ma bude ešte častokrát spomínať,“ opisoval.

Taký rok nemá nikto

Aj v minulej sezóne mal Faško výborné čísla. Ešte v drese Košíc strelil osem gólov, na deväť prihral. Bol piatym najproduktívnejším hráčom Niké ligy. Ak však berieme do úvahy kalendárny rok 2025, tak mu vychádza ešte lepšie.

V jarnej časti minulej sezóny mal bilanciu sedem gólov a sedem asistencií. Ak spočítame celý rok 2025, tak si pripísal až 19 ligových gólov a 14 asistencií. A do konca roka môže bilanciu ešte vylepšiť. Také čísla nemá v tejto sezóne žiadny slovenský futbalista, na prvoligovej scéne isto nie.

„Má formu a patrí do reprezentácie. Je to výborný hráč. Zaslúži si to. Je to trocha ignorácia našej súťaže. Keď Faško ukazuje kvalitu, tak mu treba ukázať rešpekt. V tomto smere je Calzona až príliš konzervatívny," vravel pre Sportnet legendárny Ľubomír Moravčík.

Michal Faško pôsobil uplynulé dve sezóny v Košiciach, ale pred štartom nového ročníka sa dohodol so Žilinou. V novom tíme, ktorý je plný mladíkov, sa ihneď uchytil.

Žilina však rozhodne nepatrí medzi kluby, ktoré by hráčov preplácali. Faško sa rozhodol ísť tam, kde si jeho služby lepšie cenili.

