Weiss velebil hrdinu a menoval štyroch hriešnikov. Je to neospravedlniteľné, tvrdil

Už na prvý pohľad zaujme pohybom, ľahkosťou a futbalovou drzosťou.
Chorvátsky stredopoliar Marko Tolič baví publikum finesami a nečakanými riešeniami, ktorými tak trochu pripomína legendárneho krajana Davora Šukera.
V najväčšom hite 18. kola Niké ligy bol jednoznačnou postavou večera – dvoma gólmi rozhodol o víťazstve Slovana nad Žilinou 3:2.
Tolič pritom neprežíval ideálne obdobie. V posledných týždňoch ho trápilo zranenie, v predošlom zápase proti Škendiji nehral pre chorobu a trénoval len minimálne.
„Keď hovorím o posledných siedmich až ôsmich dňoch, ani neviem, či sa to dá rozumne opísať. Bol to doslova Boží zázrak. Niečo také sa len tak nestáva a úprimne – ani by som si to nezaslúžil. Bola to Božia milosť, že som sa vôbec mohol vrátiť na ihrisko. Po ôsmich týždňoch som minulý týždeň absolvoval magnetickú rezonanciu a tá opäť ukázala malé natrhnutie,“ opisoval Tolič. Hral na preňho skôr netradičnom poste - na hrote útoku.
„V pondelok som sa cítil úplne zle. Mal som hnačky, zvracal som a skončil som v nemocnici na vyšetreniach, kde mi zistili zvýšené CRP. Bol som doma sám, len som zvracal a snažil sa nejako prežiť deň. Keby sa ma vtedy niekto opýtal, či budem cez víkend hrať zápas – a nie desať či pätnásť minút, ale celých deväťdesiat – povedal by som mu, že je blázon,“ dodal chorvátsky stredopoliar
Napriek tomu sa stal hviezdou zápasu.
„Stále mu hovorím, že keby ešte viac behal. Ale od Boha má dané trikrát toľko ako iní hráči. Rozhodol o zápase,“ velebil svojho zverenca tréner Slovana Vladimír Weiss st.
„Dnes sa ukázalo, čo je individualita. Marko dal v dvoch zápasoch štyri góly. Bol fyzicky nepripravený na deväťdesiat minút. Bol koniec sezóny a vyžmýkal sa do dna,“ dodal kouč.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Žilina
Výborný futbal
Weiss chválil nielen Toliča, ale aj celkový obraz stretnutia.
„Výborný futbal, ktorý splnil tie najlepšie ligové kritériá. My sme výborne vstúpili do zápasu, no Žilina bola aktívna a ožila gólom na 1:3. Inkasovali sme dvakrát rovnakým spôsobom, čo by sa nám nemalo stávať, ale deje sa to.“
Zároveň priznal, že záver zápasu priniesol nervozitu. Slovan vyhrával už 3:0, ale Žilina dokázala znížiť na rozdiel gólu.
„Som spokojný s naším výkonom pre divákov, klub a hráčov po kritike, ktorá na náš tím bola. Ku koncu sme sa zase triasli o výsledok, lebo Žilina už hrala vabank,“ opisoval tréner.
VIDEO: Tréner Slovana Vladimír Weiss st.
Disciplína ako impulz
Slovan prerušil zlú sériu, keď predtým prehral tri súťažné zápasy za sebou. Keď dostal otázku, čo sa mu podarilo zmeniť v hlavách hráčov v priebehu posledných dní, Weiss sa najskôr rozosmial.
„Keď ste pozorne sledovali súpisku, tak som nenominoval štyroch hráčov, ktorí prišli neskoro alebo neprišli na obed,“ vysvetľoval.
Menoval konkrétne mená: Gambijčan Yirajang, Ibrahim Rabiu, Sharani Zuberu a Kelvin Ofori (všetci traja Ghančania).
„Porušili status tímu. Nie sú vyhodení, ale boli potrestaní. Pretože to sa nemôže stať. Je to otázka prístupu a disciplíny. V tomto smere nemôžem povoliť. Pre mňa je to nepochopiteľné.“
„Budú z toho vyvodené dôsledky. Sú to neospravedlniteľné veci smerom ku mne aj ku klubu. Hráči si musia uvedomiť, kde sú a v akom klube,“ pokračoval Weiss.
Slovan - Žilina 3:2 (2:0)
Góly: 5. a 45.+1. Tolič, 53. Blackman - 58. Roginič, 89. Szánthó
Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Poláček, ŽK: Mak - Roginič
Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis (90.+1. Pokorný), Ignatenko, Cruz - Marcelli (83. Barseghjan), Tolič (90.+1. Lichý), Weiss (62. Mak)
Žilina: Belko - Paličšák, Kaša (74. Hranica), Minárik - Kopásek, Škvarka (64. Ďatko), Adang (64. Bzdyl), Bari (74. Szánthó) - Faško, Roginič, Iľko (81. Prokop)
Risk, ktorý sa vyplatil
Podľa skúseného trénera malo toto rozhodnutie aj pozitívny efekt.
„Vždy je niečo za niečo. Nehovorím, že sa niektorí zľakli, ale malo to pozitívny impulz do kabíny. Že by boli veľmi poctiví. Keď sa hovorí, že Slovan niekedy nebojuje, tak to je otázka prístupu a zhody okolností. Dnes všetci bojovali a šli na dno síl.“
Weiss tentoraz vyzdvihol viacerých jednotlivcov.
„Tiež Vlado bojoval, kým vládal. To isté Marcelli. Tigran Barseghyan hral pod tabletkami. Videli ste emóciu aj u Blackmana, alebo u hráčov, ktorých som nazval blonďákmi,“ usmieval sa.
VIDEO: Tréner Slovana Vladimír Weiss st.
Pohľad dopredu
Slovan vyhral jesennú časť súťaže. Druhá Dunajská Streda zaostáva o bod, tretia Trnava stráca štyri body a štvrtá Žilina päť. Weiss však upozorňuje, že boj o titul bude ešte náročný.
„Aj Žilina a Dunajská Streda si iste posilnia. Aj Trnava má dostatočne široký káder. V Trnave je to na hranici únosnosti, čo sa týka fyzického vypätia. Boj o titul bude veľmi ťažký.“
Hneď v prvom jarnom kole čaká Slovan šláger na pôde Dunajskej Stredy.
„Dunajská Streda je veľmi hladná a ambiciózna,“ povedal. Weiss.
Aké má plány? „Niektorí hráči musia odísť, pretože sem nepatria. Jednu, dve či tri posily musíme získať, aby sme mohli bojovať o titul."
V lete musí byť podľa jeho slov obmena väčšia, keďže zmluva končí ôsmim hráčom.
„Vek nezastavíš, niektorí hráči budú končiť,“ dodal Weiss.
„Ukázal čas, že nie všetky riešenia boli správne. Aj ja urobím chybu, všetci ich robíme. Vieme, čo musíme urobiť, nie sme tu padnutí na hlavu,“ avizoval tréner Slovana.