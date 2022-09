Debakel 10:1 v tretej lige, hetrik Brazílčana. Je to blamáž, smútil tréner hostí

Ani kričať, ani pochváliť

„Veľký výbuch, inak sa to ani nedá definovať. Všetko, čo hráči Sniny v úvode zápasu kopli na bránu, im vyšlo. Potom sa už dostali na koňa a zabávali sa futbalom,“ smutne konštatoval tréner MFK Slovan Giraltovce Tomáš Suslo.

Veľký monológ v jeho podaní sa v kabíne cez polčasovú prestávku nekonal. Do mimoriadne nepriaznivo vyvíjajúceho sa stretnutia bolo ťažké vstúpiť.

„Kričať by nemalo zmysel a pochváliť nebolo za čo. Nechali sme to na kabínu, nech si chlapci povedia veci medzi sebou. Nevyšlo to však ani v druhom polčase, góly pribúdali ďalej. Bol to nezvládnutý zápas z našej strany a veľká blamáž,“ vravel na rovinu Suslo.