V derby viedol tím proti bývalému kolegovi. Nebolo to až také vyhecované, tvrdí

V lete odišlo od nás veľa hráčov a nepodarilo sa nám doplniť káder tak, ako sme si to predstavovali. Máme úzky káder, do toho prišli zranenia a karty. Chceli by sme ešte dotiahnuť dvoch-troch hráčov, ale vieme, že v tejto fáze už je to ťažké.

Okrem derby v Rimavskej Sobote sme všetky zápasy prehrali o gól. Trošku nám chýbala sila v druhých polčasoch, lebo ani príprava nebola taká, ako sme si predstavovali. Hráči prichádzali a odchádzali, a to má za dôsledok, že druhé polčasy nás trápia najmä po fyzickej stránke. Nevieme to oživiť z lavičky, lebo máme dosť úzky káder.

Naposledy ste prehrali v Rimavskej Sobote 0:4. Ako ste videli ten zápas?