Historický moment v Prahe. Arsenal poslal na ihrisko najmladšieho hráča Ligy majstrov

PRAHA. Záložník Arsenalu Max Dowman sa v dnešnom stretnutí na ihrisku pražskej Slavie stal vo veku 15 rokov a 10 mesiacov najmladším hráčom v histórii futbalovej Ligy majstrov.
V Edene nastúpil do hry ako striedajúci v 73. minúte za stavu 3:0 pre londýnsky celok a prekonal zápis Youssoufu Moukoka z roku 2020. Vtedajšiemu hráčovi Dortmundu bolo 16 rokov a 18 dní.
Dowman si v auguste odbyl premiéru v anglickej lige, v 15 rokoch a 284 dňoch sa stal druhým najmladším debutantom v klubových dejinách. V tejto sezóne si za A-tím "Kanonierov" pripísal piaty súťažný štart.
Na Česko má Dowman príjemné spomienky, v máji naň s anglickým výberom narazil v skupine majstrovstiev Európy do 17 rokov. Na výhre 4:2 sa podieľal gólom a prihrávkou.