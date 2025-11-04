Historický moment v Prahe. Arsenal poslal na ihrisko najmladšieho hráča Ligy majstrov

Max Dowman.
Max Dowman. (Autor: TASR/AP)
ČTK|4. nov 2025 o 20:32
V Edene nastúpil do hry ako striedajúci v 73. minúte.

PRAHA. Záložník Arsenalu Max Dowman sa v dnešnom stretnutí na ihrisku pražskej Slavie stal vo veku 15 rokov a 10 mesiacov najmladším hráčom v histórii futbalovej Ligy majstrov.

V Edene nastúpil do hry ako striedajúci v 73. minúte za stavu 3:0 pre londýnsky celok a prekonal zápis Youssoufu Moukoka z roku 2020. Vtedajšiemu hráčovi Dortmundu bolo 16 rokov a 18 dní.

Dowman si v auguste odbyl premiéru v anglickej lige, v 15 rokoch a 284 dňoch sa stal druhým najmladším debutantom v klubových dejinách. V tejto sezóne si za A-tím "Kanonierov" pripísal piaty súťažný štart.

Fotogaléria zo zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC (Liga majstrov - 4. kolo)
Mikel Arteta počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.
Max Dowman počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.
Mikel Arteta počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.
David Moses počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.
David Moses a Leandro Trossard počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Tomáš Chorý, Christian Norgaard a Gabriel počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Leandro Trossard a Tomáš Vlček počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Leandro Trossard počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Mikel Arteta počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Jindřich Trpišovský a Mikel Arteta počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Bukayo Saka počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Arsenal oslavuje gól počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Bukayo Saka počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Bukayo Saka počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Bukayo Saka počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Štepan Chaloupek počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Leandro Trossard a Tomáš Vlček počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov. Lukáš Provod a Gabriel počas zápasu SK Slavia Praha - Arsenal FC v 4. kole Ligy majstrov.

Na Česko má Dowman príjemné spomienky, v máji naň s anglickým výberom narazil v skupine majstrovstiev Európy do 17 rokov. Na výhre 4:2 sa podieľal gólom a prihrávkou.

