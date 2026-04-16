Arteta ocenil charakter. Druhé semifinále v rade je pre Arsenal historický úspech

Prvýkrát v klubovej histórii sa futbalistom Arsenalu podarilo postúpiť do semifinále Ligy majstrov v dvoch sezónach za sebou.
Tréner Mikel Arteta si úspech veľmi vážil. Postup cez Sporting Lisabon ocenil o to viac, že sa londýnskemu tímu podarilo napriek zraneniu viacerých hráčov. Povedal to na tlačovej konferencii.
"Kanonierom" v stredajšej štvrťfinálovej domácej odvete stačila bezgólová remíza, keďže minulý týždeň zvíťazili v portugalskej metropole 1:0 zásluhou gólu striedajúceho Kaie Havertza v nastavení.
"Môj odkaz hráčom bol taký, že som im vďačný. Viem, aké je za tým úsilie a odhodlanie a množstvo práce. Podarilo sa nám niečo, čo sa za 140 rokov trvania klubu ešte nepodarilo. To vypovedá o tom, aké je to náročné, všetko, "vyhlásil Arteta.
V odvete na Emirates Stadium chýbali Arsenalu kapitán Martin Ödegaard, Riccardo Calafiori alebo Bukayo Saka.
"Postúpili sme napriek tomu, že sme chýbali viacerí dôležití hráči, za to patrí ostatným veľké uznanie," uviedol štyridsaťštyriročný Španiel, ktorého zverencov čaká v nedeľňajšom šlágri anglickej ligy na štadióne Manchestru City dosť možno kľúčový súboj o titul.
Londýnčania sa budú proti Atléticu usilovať o druhé finále Ligy majstrov a prvé od roku 2006, keď v dlhom oslabení podľahli inému španielskemu celku Barcelone.
"Mám veľkú radosť za našich priaznivcov, pretože stáli za tímom. Teraz sú pred nami dva magické večery, jeden v Madride a druhý v Londýne," povedal Arteta. Prvý zápas v španielskej metropole sa odohrá v stredu 29. apríla, odveta nasledujúci utorok.
Sporting pri prvej štvrťfinálovej účasti v súťaži od sezóny 1982/83 (vtedy ešte pod názvom Pohár majstrov európskych krajín) zanechal dobrý dojem a Arsenalu cestu medzi štyroch najlepších sťažil.
"Hrdosť je tým správnym slovom, ktoré mám pre všetkých hráčov za to, čo v dvojzápase predviedli. Zaslúžili sme si viac, možno aj predĺženie.
V oboch stretnutiach mal Sporting väčšie šance. Charakter tímu v boji proti jednému z najlepších mužstiev v Európe bol úžasný," poznamenal tréner Rui Borges, ktorého zverenci nastrelili v oboch dueloch tyč.