ONLINE: SK Slavia Praha - Arsenal FC dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

PRAHA. Futbalisti tímov SK Slavia Praha a Arsenal FC dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na pražskom Edene a domáci fanúšikovia zažijú veľký futbalový sviatok.
ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - Arsenal FC (Liga majstrov, 4. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
04.11.2025 o 18:45
4. kolo
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prehľad
Rozhodca: Aghayev (AZE).
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 4. kola Ligy majstrov medzi mužstvami SK Slavia Praha a Arsenal FC.
Slavia sa v pravý čas odrazila od dna. Po sérii troch ligových remíz zabrali zverenci Jindřicha Trpišovského naplno, keď zdolali Baník Ostrava 2:0 a vďaka tomu sa – aj keď len vďaka lepšiemu skóre – vrátili na čelo tabuľky. Tri body i čisté konto prišli vhod pred súbojom s európskym gigantom a môžu byť impulzom k zlepšeniu formy. Slavia však naďalej trápi rozsiahla maródka – vypadli Bořil, Holeš, Mbodji, dlhodobo zranený Ogbu a otázny je štart viacerých ďalších hráčov z hranice základnej zostavy.
Arsenal pricestuje do Prahy v skvelej forme. Londýnsky tím kraľuje Premier League a vo všetkých súťažiach neprehral od 21. septembra. V októbri navyše neinkasoval ani jeden gól. Artetov tím vyniká najmä pri štandardných situáciách, z ktorých pravidelne trestá súperov. Najlepší strelec Viktor Gyökeres má zatiaľ štyri presné zásahy v desiatich ligových dueloch, no práve efektivita v koncovke zostáva azda jedinou slabinou Gunners. K dispozícii nebudú Gabriel Jesus, Kai Havertz ani Martin Ødegaard.
Vzájomné zápasy na pôde Slavie:
Slavia Praha 0-4 Arsenal (2021)
Slavia Praha 0-0 Arsenal (2007)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.