Dvadsaťpäť dní rozhodcovskej nočnej mory pre Real Madrid: Zničili nás, čertia sa

Bayern Mníchov vyradil Real Madrid, postúpil do semifinále Ligy majstrov a Allianz Arena explodovala radosťou. V tábore „bieleho baletu“ však zavládol chaos, frustrácia a pocit veľkej krivdy.
Hlavnou témou sa stalo vylúčenie Eduarda Camavingu v 86. minúte, ktoré podľa Madridu rozhodlo celý dvojzápas.
Po záverečnom hvizde hráči Realu Madrid obkľúčili hlavného rozhodcu Slavka Vinčića. Protestovali proti druhej žltej karte pre Camavingu a následnej červenej.
Po zápase zišiel do šatne aj prezident Florentino Pérez, ktorý hráčom adresoval mimoriadne ostrý prejav.
Prezident Realu Madrid najskôr ocenil snahu mužstva, no následne otvorene pomenoval sklamanie z celej sezóny.
„Vážim si vaše dnešné úsilie, ale sezóna bola pre všetkých skutočným sklamaním,“ povedal podľa denníka Marca futbalistom.
Dve sezóny sú neakceptovateľné
Potom pritvrdil ešte viac.
„Viete, aké nároky sú spojené s tým, byť hráčom Realu Madrid. Sezóna bez trofeje je zlyhanie, pretože sme Real Madrid. Ale dve sezóny bez zisku titulov sú neakceptovateľné.“
Počas príhovoru mal podľa svedkov vážny výraz tváre a pred hráčmi aj realizačným tímom hovoril bez zmierlivého tónu.
Podľa informácií zo Španielska ponechá Pérez trénera Álvara Arbelu na lavičke len do konca sezóny. Klub si má ponechať čas na hľadanie nového trénera pre budúci ročník.
Nespokojnosť mala smerovať aj ku kvalite kádra, najmä k letným posilám.
Štyria noví hráči podľa kritikov nenaplnili očakávania ani investíciu takmer 180 miliónov eur.
„Byť hráčom Realu Madrid je privilégium a každý chce nosiť dres nášho klubu. Okrem privilégiá však prináša aj zodpovednosť a mnohí z vás ju nenaplnili. Neboli ste na úrovni nárokov tohto klubu,“ mal dodať Pérez.
Druhá sezóna bez veľkej trofeje
Naposledy zažil klub dve sezóny bez veľkej trofeje v rokoch 2008/09 a 2009/10. Paradoxne sa to zopakovalo po príchode Kyliana Mbappého, od ktorého si fanúšikovia sľubovali nový galaktický cyklus.
Počas posledných dvoch sezón prehral Real 27 zo 107 zápasov. Predtým pod Ancelottim utrpel iba dve prehry v 68 dueloch.
V aktuálnom ročníku odohrali „bieli“ 49 zápasov – 28 pod vedením Xabiho Alonsa (20 výhier, 3 remízy, 5 prehier) a 21 pod Arbeloom (13 výhier, 1 remíza, 7 prehier).
V tábore Realu sú presvedčení, že séria rozhodcovských verdiktov ich pripravila o boj o La Ligu aj o Ligu majstrov.
„Zničili nás,“ znie nálada v prostredí klubu.
Škandál v Mníchove mal byť podľa Madridu poslednou kvapkou po sérii sporných momentov z posledných 25 dní.
Madrid kričí o krivde
Real cestoval do Nemecka už nahnevaný po ligovom zápase proti Girone, v ktorom nebol odpískaný pokutový kop po zákroku na Mbappého. Francúz nastúpil proti Bayernu dokonca s náplasťou na tvári po údere lakťom od Vitora Reisa.
„Je to penalta tu aj na Mesiaci. Je to ďalší prípad. Ďalší týždeň. To je to, čo máme a aká je realita. Mali sme toho s rozhodcami veľa,“ sťažoval sa Arbeloa.
Najväčšiu búrku však vyvolala 86. minúta zápasu Ligy majstrov proti Bayernu. Camavinga prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč, no za 24 minút stihol dostať dve žlté karty. Druhú za zadržiavanie lopty po faule na Harryho Kanea.
„Je nevysvetliteľné vylúčiť hráča za niečo také,“ povedal Arbeloa.
„Myslím si, že mu ukázal druhú kartu preto, že to hráči Bayernu žiadali. Niekedy to vyzerá, akoby rozhodcovia futbal nikdy nehrali alebo mu nerozumeli.“
Len o tri minúty neskôr Luis Díaz vyrovnal na 3:3 a Bayern si otvoril cestu k postupu. Real skončil už v apríli.
Odborníci: Príliš prísne, historický moment
Rozhodnutie rozdelilo futbalový svet.
Alfonso Pérez Burrull pre Radio Marca: „Je absolútne neprimerané vylúčiť hráča za takúto situáciu.“
Rozhodca Mateu Lahoz dodal: „Rozhodca sa pomýlil, neuvedomil si, že ide o druhú kartu.“
Legenda Realu Jorge Valdano: „Bol to dvojitý omyl – žltá karta aj to, že nevedel, že je druhá.“
Naopak, v Bayerne mali iný názor.
Harry Kane: „Myslím si, že je to červená karta, bez pochýb. A v súčte oboch zápasov sme zaslúžení víťazi.“
Krídelník Luis Díaz má tiež jasno. „Podľa mňa bol rozhodca korektný. Neodovzdal loptu, chceli sme rýchlo rozohrávať.“
Oprávnene sa cítia poškodení?
Po zápase hráči Realu Madrid obkľúčili rozhodcu Vinčića a cítili krivdu. Oprávnene?
Slovinský arbiter patril medzi hlavné postavy večera. Najmä v prvom polčase však Realu viac pomohol než uškodil. Prehliadol napríklad faul a nešetrný zákrok Viníciusa, ktorý zámerne stúpil Kimmichovi na nohu.
Druhý gól Realu padol po priamom kope, ktorý nemal byť – Brahim Díaz faul nafilmoval. Tretiemu gólu predchádzal jasný faul Rüdigera.
Real sa cíti ukrivdený, no čísla hovoria aj iný príbeh. Najúspešnejší klub histórie zahrával v tejto sezóne vo všetkých súťažiach až dvadsať pokutových kopov, čo je najviac zo všetkých klubov svetovej špičky.