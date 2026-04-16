Barcelona podala ďalšiu sťažnosť. Dôvodom je hra rukou v prvom zápase s Atléticom

Hráč Barcelony Lamine Yamal (vľavo) reaguje po prvom zápase štvrťfinále. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. apr 2026 o 20:37
UEFA označila pôvodnú sťažnosť za „neprípustnú“.

Barcelona vo štvrtok podala na Európsku futbalovú úniu (UEFA) sťažnosť po tom, čo jej protest proti situácii s rukou v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov proti Atleticu Madrid tento týždeň zamietli. Týka sa tej istej situácie.

UEFA v utorok označila pôvodnú sťažnosť päťnásobného víťaza Ligy majstrov za „neprípustnú“.

Týkala sa hry rukou obrancu hostí Marca Pubilla po odkope od brány v prvom zápase, ktorý jeho tím vyhral 2:0.

VIDEO: Rozohrávka Atlética

FC Barcelona „opätovne zdôrazňuje požiadavky, ktoré už predtým adresoval UEFA“ a ponúka „spoluprácu s organizáciou s cieľom zlepšiť rozhodcovský systém tak, aby sa pravidlá uplatňovali prísnejšie, spravodlivejšie a transparentnejšie“.

Veľkoklub dohrával oba duely o desiatich hráčoch a odvetu na pôde súpera nezvládol v pomere 1:2. Informácie priniesla agentúra AFP.

