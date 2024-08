Bývalý ligový brankár strieľa góly. Nečakal som to, prezradil Putnocký

Kde sa zrodila myšlienka, že budete nastupovať v útoku?

Vždy som si to chcel vyskúšať. Som šťastný, že sa mi to podarilo. Musím priznať, že v poli je to niečo úplne iné ako v bráne.

Ako brankár som sa vedel rozčúliť nad maličkými chybami, ktoré hráči urobili. Teraz chápem, že v tej rýchlosti a únave je to úplne normálne.

V úvodných dvoch zápasoch ste strelili tri góly. Spokojnosť?

Musím priznať, že som to nečakal. Je to výborný pocit a som za to šťastný. Že som prínos. Snáď mi to takto bude padať aj ďalej.