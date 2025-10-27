Mali by sme byť spokojní, vraví Bero pred novembrovým zrazom. Čaká nás však finále, priznáva

BOCHUM. Stredopoliar slovenskej futbalovej reprezentácie Matúš Bero sa už nevie dočkať novembrového vyvrcholenia kvalifikácie MS 2026.
Legionár druholigového nemeckého klubu VfL Bochum upriamuje pozornosť na domáci duel so Severným Írskom (14. novembra o 20.45 h v Košiciach), ktorý Slovákom v prípade víťazstva zaistí minimálne 2. miesto v A-skupine a miestenku v baráži.
Trojbodový úlovok by znamenal, že by zverenci Francesca Calzonu boli aj v poslednom stretnutí na pôde Nemecka (17. novembra o 20.45 h v Lipsku) v hre o prvé miesto a teda priamy postup na šampionát v USA, Kanade a Mexiku.
Po štyroch kolách kvalifikácie figurujú Slováci na druhom mieste so ziskom 9 bodov o skóre za Nemeckom. V septembri zdolali v Bratislave favorita skupiny 2:0 a ďalšie body získali po vydretom víťazstve 1:0 v Luxembursku.
Novembrové finále kvalifikácie
V októbri zakopli v Severnom Írsku, kde prehrali 0:2, a následne si „sokoli“ poradili v Trnave s Luxemburskom 2:0.
„Veľmi ťažké dva zápasy, či už prvý v Severnom Írsku, alebo domáci s Luxemburskom. Chvalabohu, že sa nám aspoň ten druhý podarilo vyhrať. Výkony neboli ideálne, ale v druhom polčase s Luxemburskom sme to už boli my. Myslím, že vieme, na čom treba zapracovať.
Čaká nás novembrové finále s dvoma súbojmi, na ktoré sa pripravíme. Dôležité je, aby sme boli zdraví. Máme 9 bodov zo štyroch zápasov a spokojnosť by mala byť na našej strane,“ uviedol pre TASR Bero.
Kľúčový bude hneď prvý novembrový domáci duel so Severným Írskom, ktorému majú Slováci čo oplácať. „Čaká nás finále. Myslím si, že sa naša koncentrácia bude upierať k prvému zápasu. Pokiaľ ho zvládneme, tak budeme mať prakticky isté prvé alebo druhé miesto.
Nesmierne sa na novembrové zápasy tešíme. Pre každého futbalistu je vzrušujúce hrať zápasy, v ktorých ide o veľa. Verím, že ukážeme na ihrisku kvalitu a potvrdíme ju aj výsledkami,“ dodal Bero.
Jeho klub sa trápi
Slovenský reprezentant v minulej sezóne zažil v drese Bochumu vypadnutie z Bundesligy. Ani v druhej najvyššej súťaži jeho klubu „ruže nekvitnú“, po 10. kole mu patrí predposledná 17. priečka v tabuľke.
Na konte má iba dve víťazstvá, zatiaľ posledné sa zrodilo 18. októbra doma proti Herthe Berlín (3:2). „Určite bolo dôležité, pretože sme mali za sebou neúspešnú sériu výsledkov. Pod taktovkou nového trénera sme dokázali preniesť emóciu do kvalitného výkonu. Verím, že z hľadiska psychiky nám toto víťazstvo do budúcna pomôže.
Čo sa týka cieľov, po našom vypadnutí sa v lete vôbec nehovorilo, že sa musíme za každú cenu vrátiť do Bundesligy. Nikdy sa tu na to netlačilo, že musíme postúpiť. Štart do tejto sezóny nebol dobrý.
Sme v ťažkej situácii, ale verím, že sa z toho postupne vyhrabeme a dostaneme sa na vyššie priečky. Potrebujeme sa chytiť, začať vyhrávať zápasy a uvidíme, ako na tom budeme,“ poznamenal Bero v rozhovore pre TASR.
Jeho tím čaká v nedeľu pred reprezentačnou prestávkou dôležitý domáci zápas s Magdeburgom, ktorý uzatvára ligovú tabuľku.