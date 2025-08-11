Nováčik z východu získal historický bod. Vo vyššej súťaži zažil aj nepríjemnú skúsenosť

Futbalisti Slávie TU Košice získali v uplynulom kole MONACObet ligy historický prvý bod v druhej najvyššej súťaži, keď remizovali v Zlatých Moravciach 1:1.
Tréner MATEJ TIMKOVIČ v rozhovore pre Sportnet porozprával o prvých skúsenostiach v druhej lige.
Ako nováčik ste získali prvý bod v súťaži v treťom kole. Aký bol zápas na pôde ViOnu Zlaté Moravce z vášho pohľadu?
Vedeli sme, že hráme proti ašpirantovi na postup do najvyššej súťaže, ktorý posledný domáci zápas len remizoval. Očakávali sme preto aktivitu domácich hlavne v úročnej fáze.
Zvykáme si na skutočnosť, že nekontrolujeme loptu tak dlho, ako to bolo v nižšej súťaži a Moravce nás často prinútili hrať v obrannej fáze v nízkom bloku, preto sme vcelku spokojní s organizáciou hry v obrane.
Súper mal hernú prevahu, ale do vyložených príležitostí sa okrem gólu dostával ťažko. Teší ma, že sme si postrážili aj obranné štandardné situácie, ktoré nám predošlé kolá trošku ušli a sústredili sa aj na detaily, ktoré rozhodli zápas v Šamoríne.
Naopak, dostali sme sa do dvoch-troch veľmi dobrých príležitostí po ktorých sme sa mohli ujať vedenia, bohužiaľ, finalizácia nám nevyšla. Určite sme spokojní s bodom proti veľmi kvalitnému mužstvu aj so stúpajúcou kvalitou nášho herného prejavu.
Ako hodnotíte celkovo vstup do súťaže? V Banskej Bystrici ste prehrali 0:2 a v Šamoríne 1:2, hoci ste tam dlho viedli.
Určite nás mrzí nezvládnutý záver zápasu v Šamoríne. Naopak, potešil nás druhý polčas v Banskej Bystrici a náš herný prejav a organizácia hry v Zlatých Moravciach v oboch fázach hry. K úplnej spokojnosti nám chýbajú tri body z druhého zápasu sezóny.
V prvom kole ste sa stretli s exligistom z Banskej Bystrice. Čo vám ten zápas ukázal?
Na jednej strane náročnosť a kvalitatívny rozdiel medzi druhou a treťou ligou. Na druhej strane, a to hlavne v druhom polčase, aj to, že vieme byť po hernej stránke vyrovnaným súperom aj najlepším mužstvám v tejto súťaži.
V Šamoríne ste prišli o body v samom závere. Čo sa tam stalo, bolo to neskúsenosťou, že sa vám nepodarilo udržať vedenie?
Určite bolo jednou z príčin aj neskúsenosť a nielen na ihrisku, ale možno aj na lavičke. S odstupom času by sme niektoré rozhodnutia urobili inak aj v rámci striedaní alebo organizácií hry.
Zápas ovplyvnila červená karta, na ktorú sme nezareagovali najlepšie a sústredenie sa na detaily pri plnení hráčskych úloh v zápase.
Verím ale, že sme sa z toho poučili a v nasledujúcich zápasoch to zvládneme lepšie.
Ako zatiaľ hodnotíte nových hráčov, sú naozaj posily?
Noví hráči dobre zapadli do kolektívu a môžem povedať, že sú posilami pre mužstvo. Prišli prevažne mladí hráči s veľkým potenciálom do budúcna.
Lídrami na ihrisku a v šatni ostali hráči, ktorí boli osobnosťami aj v minulej sezóne.
Čo vás najviac prekvapilo v druhej lige?
Samozrejme, kvalita hracích plôch a infraštruktúra je na oveľa vyššej úrovni. Je to príjemné, ak máte dostatočné veľkú šatňu a priestory k príprave na zápas.
Naopak, som sklamaný a myslím, že aj hráči, zo správania sa niektorých ľudí a domácich funkcionárov počas zápasu, vyvíjanie tlaku na rozhodcov a neúctu voči súperovi, ktoré sme v jednom prípade zažili.
Zatiaľ ste hrali všetky zápas vonku. Ako zvládate cestovanie?
Myslím, že zatiaľ celkom dobre. Banská Bystrica a Zlaté Moravce nie sú až tak ďaleko a do Šamorína sme cestovali deň vopred, aby sme sa pripravili čo najlepšie. Viacero chlapcov je na to už zvyknutých.
Nakoniec aj v minuloročnej tretej lige boli mužstvá, za ktorými sa cestovalo relatívne dosť ďaleko, napríklad Námestovo či Dolný Kubín.
V rozhovore pred štartom sezóny ste spomínali, že ste rád zaradili ešte jeden tréning do týždenného cyklu, ale doobeda je to problém, lebo hráči chodia do školy či do práce. Podarilo sa vám to vyriešiť?
Musím povedať, že hráči sa snažia absolvovať všetky tréningy. Snažíme sa, ak nám to dovolí týždenný mikrocyklus, trénovať v poobedňajších hodinách aby sme boli na tréningu všetci. Zatiaľ sa nám to darí.
Reakcia hráčov na väčšiu tréningovú záťaž je dobrá a myslím, že chápu jej potrebu vzhľadom na kvalitu a nároky súťaže.
Ako teraz vyzerá váš tréningový proces?
V podstate trénujeme každý deň. Verím, že sa nám ho podarilo skvalitniť aj príchodom druhého asistenta a zvýšeným počtom regeneračných procedúr.
V príprave ste prehrali v Rimavskej Sobote vysoko 0:6. Vtedy ste vraveli, že táto facka nakoniec bude mať dobrý účinok, že vaše mužstvo sa zobudí. Bolo to tak?
Určite áno, aj keď treba povedať, že zo súčasného kádra hrali asi len traja hráči. Hráči pochopili, že nič nedostanú zadarmo a v každom zápase musia odovzdať maximum svojich schopností a zručností.
Ako zatiaľ hodnotíte úroveň druhej ligy? V čom je iná, náročnejšia ako tretia liga?
Rýchlosť a agresivita. Snažíme sa hráčov pripravovať, že všetko je rýchlejšie, o čom sa sami presvedčili. Nemám na mysli len bežeckú rýchlosť, ale aj myslenie, rozhodovanie sa, herné činnosti, herné kombinácie...
Na tom pracujeme aj v tréningovom procese a verím, že každým zápasom sa s týmito požiadavkami budeme vysporiadať stále lepšie a lepšie.
Čo čakáte od nasledujúcich zápasov, v Starej Ľubovni a potom konečne doma s Liptovským Mikulášom?
Ľubovňa má vynikajúci štart a Mikuláš je určite adeptom na popredné umiestnenia, preto očakávam mimoriadne náročné zápasy.
No my sa stále chceme zlepšovať od zápasu k zápasu a preto verím, že oboch súperov potrápime a ďalej budeme stupňovať naše výkony a kvalitu v oboch fázach hry.