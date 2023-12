Maďarčina? Dúfam, že ma v kabíne neohovárajú, smeje sa najlepší hráč druhej ligy

Úprimne ma to prekvapilo. Príjemne. Som veľmi rád, že som zaujal, pretože dlhú dobu pracujem tvrdo a dávam futbalu veľa. Je to pre mňa odmena za prístup k tréningom a motivácia pracovať na sebe ďalej.

Hlasovalo šestnásť trénerov, hlas vám dal úplne každý. Čo to pre vás znamená?

Už pred sezónou som veril, že to bude takto. Takže som spokojný. Myslím pozitívne a verím, že to dopadne dobre. Pretože sme dobrá partia, kolektív, čo je vo futbale asi najdôležitejšia vec.

Keď máte aj dobrých hráčov, nie vždy je to záruka úspechu. Keď nemáte v kabíne pohodu, nedokážete nič.

My sme spolu dlho, sme kamaráti, stretávame sa aj mimo tréningov, čo je nesmierne dôležité.

I keď je pravda, že máme v kabíne aj kvalitu na každom poste. Ale, ako hovorím, partia je nesmierne dôležitá.

Koho vnímate ako najväčšieho konkurenta v boji o postup?

Pred sezónou aj teraz tak berieme Prešov. I keď i Púchov ukazoval dobré výkony a v závere sa vyšvihla aj Petržalka. Je to však Prešov, ktorý bude robiť zrejme najväčšie problémy.

Súťaž je ešte dlhá, hrá sa veľa zápasov o množstvo bodov. Takže musíme byť stále koncentrovaní a nesmieme poľaviť. Máme to vo vlastných rukách.

Bolo by zbytočné hovoriť, že neuvažujeme vyhrať a postúpiť. Je to tak, je to náš cieľ.