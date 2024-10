Celé dni robí na stavbe, netrénuje. V jednom zápase strelil osem gólov

Martin si každý zápas vytvorí štyri, päť šancí, no dokáže aj všetky zahodiť. Teraz to bol pravý opak,“ dodal.

„Celý tím sa úprimne teší, čo sa ich spoluhráčovi podarilo. Do čoho kopol, to skončilo v sieti. Bola to senzácia. Nikto nechápal, čo sa deje.

Chýba mu prax

Podľa Filipa má jeho zverenec aj na vyššiu súťaž. Chýba mu však herná prax.

„Celé dni robí na stavbe, od rána do večera, preto vôbec netrénuje. O Martina má záujem celý okres, on je však u nás spokojný. Je to veľmi dobrý chlapec,“ doplnil s tým, že by z jeho hráča mohol byť aj atlét.

Záhorce sú po víkendovom víťazstve na štvrtom mieste tabuľky. Na konte majú štyri výhry, dve remízy a dve prehry.