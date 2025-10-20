Moja hlúposť, ospravedlňujem sa fanúšikom, kajá sa Mikovič. Na adresu Blackmana nemá milé slová

TRNAVA. Kapitán FC Spartak Trnava Martin Mikovič ľutuje svoje počínanie v sobotňajšom derby proti Slovanu Bratislava. Obranca domácich videl červenú kartu po zásahu do tváre Cesara Blackmana.
"Moja hlúposť, bolo to zbytočné. Nešlo o žiadnu intenzitu, skôr som sa snažil naznačiť, že utriem protihráčovi slzy, aby neplakal. Ani to by som nemal," priznáva v rozhovore pre Denník Šport.
Zároveň dodal, že rozumie pravidlám a za ruku v tvári súpera obvykle nasleduje červená karta bez ohľadu na intenzitu zákroku.
VIDEO: Červená karta Martina Mikoviča v zápase Trnava - Slovan
"Ospravedlnil som sa v klube a ospravedlnenie patrí aj fanúšikom. Ako kapitán som oslabil v takom dôležitom zápase mužstvo, neprípustné," kajal sa Mikovič.
Tridsaťpäťročný obranca však prehovoril aj o problematickom vzťahu s Cesarom Blackmanom: "Keď sme hrali na Tehelnom poli a Slovám nám v deväťdesiatej minúte strelil gól, tak sa prišiel tešiť pred našu lavičku, postavil sa predo mňa. Kumuluje to však od jeho pôsobenia v Dunajskej Strede."
Mikovič taktiež uviedol, že je ochotný prijať akúkoľvek pokutu za incident aj zo strany svojho klubu.