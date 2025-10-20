Moja hlúposť, ospravedlňujem sa fanúšikom, kajá sa Mikovič. Na adresu Blackmana nemá milé slová

Martin Mikovič počas tlačovej konferencie.
Martin Mikovič počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR)
Sportnet|20. okt 2025 o 17:04
Zároveň potvrdil, že bude akceptovať aj prípadnú pokutu zo strany klubu.

TRNAVA. Kapitán FC Spartak Trnava Martin Mikovič ľutuje svoje počínanie v sobotňajšom derby proti Slovanu Bratislava. Obranca domácich videl červenú kartu po zásahu do tváre Cesara Blackmana.

"Moja hlúposť, bolo to zbytočné. Nešlo o žiadnu intenzitu, skôr som sa snažil naznačiť, že utriem protihráčovi slzy, aby neplakal. Ani to by som nemal," priznáva v rozhovore pre Denník Šport.

Zároveň dodal, že rozumie pravidlám a za ruku v tvári súpera obvykle nasleduje červená karta bez ohľadu na intenzitu zákroku.

VIDEO: Červená karta Martina Mikoviča v zápase Trnava - Slovan

"Ospravedlnil som sa v klube a ospravedlnenie patrí aj fanúšikom. Ako kapitán som oslabil v takom dôležitom zápase mužstvo, neprípustné," kajal sa Mikovič.

Tridsaťpäťročný obranca však prehovoril aj o problematickom vzťahu s Cesarom Blackmanom: "Keď sme hrali na Tehelnom poli a Slovám nám v deväťdesiatej minúte strelil gól, tak sa prišiel tešiť pred našu lavičku, postavil sa predo mňa. Kumuluje to však od jeho pôsobenia v Dunajskej Strede."

Mikovič taktiež uviedol, že je ochotný prijať akúkoľvek pokutu za incident aj zo strany svojho klubu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
4
1
26:15
22
V
V
R
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
5
4
2
19:9
19
P
R
V
R
P
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
5
3
3
18:14
18
P
V
V
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

