Si normálny? Weiss starší kričal v priamom prenose, jeho syn čakal od Trnavčanov viac

BRATISLAVA. Derby Spartaka Trnava so Slovanom Bratislava bolo po 28 rokoch oficiálne vypredané.
Na stretnutie prišlo 17 011 divákov. Nechýbali choreá, svetlice, dymovnice a iskrilo sa aj na ihrisku.
Belasí zvíťazili 2:0 vďaka gólom Sandra Cruza a Nina Marcelliho a sú stále bez prehry.
Stalo sa to aj väčším hráčom
Priebeh zápasu značne ovplyvnila červená karta zo záveru prvého polčasu, keď kapitán Spartaku Martin Mikovič rukou zasiahol do tváre Cesara Blackmana a bol vylúčený.
Podľa štatistík za posledných desať rokov v každom štvrtom derby bola červená karta a ani tento súboj nebol výnimkou.
„To sú emócie, to je futbal. Stalo sa to aj väčším hráčom, samozrejme, nemalo by sa to…,“ poznamenal domáci Roman Procházka.
„Škoda, lebo si myslím, že ak by sa hralo 11 na 11, tak by sme ten zápas vyhrali,“ doplnil hráč Spartaka.
„Pomohla nám červená karta, zmenila trochu zápas. Stalo sa to však aj u nás na Tehelnom poli, keď som ja dostal červenú kartu,“ uznal aj Vladimír Weiss mladší.
VIDEO: Červená karta Martina Mikoviča v zápase Trnava - Slovan
Prekvapivo pokojný
Kapitán Slovana mal po zápase úsmev na tvári. „Som rád, že sme potvrdili pozíciu favorita a zaslúžene sme vyhrali,“ skonštatoval.
Slovan je stále bez prehry. „Pred sezónou som mal takú myšlienku, že skúsme byť neporazení celý rok. Nechcem to zakríknuť, samozrejme ideme od zápasu k zápasu,“ doplnil Weiss mladší.
Pre Slovan bola v tomto stretnutí kľúčová disciplína. „V Trnave je ťažké prostredie, ale pripravovali sme sa na to. Hrali sme disciplinovane, Trnava dnešný zápas nezvládla v hlavách. My sme boli disciplinovaní, nevracali sme. Zaslúžili sme si vyhrať,“ znelo hodnotenie trénera Slovana Vladimíra Weissa staršieho.
„Aj ja som bol dnes až prekvapivo pokojný,“ poznamenal jeho syn.
VIDEO: Gól Sandra Cruza v zápase Trnava - Slovan
Nepravdepodobný strelec
Slovan otvoril skóre v 60. minúte. Tigran Barsegjan výborne načasoval prihrávku do voľného priestoru, kde nabiehal Sandro Cruz a pri Kristiánovi Koštrnovi dokázal usmerniť loptu do siete.
„Presadil sa najnepravdepodobnejší strelec, Sandro Cruz tam prakticky nemal čo hľadať,“ poznamenal v pozápasovom štúdiu televízie Dajto expert Martin Mikulič.
Spartakovci ešte verili vo vyrovnanie, ale ich nádeje definitívne zahatal v pridanom čase ďalším gólom Nino Marcelli.
Mladý útočník po góle mal provokatívne gestá voči Trnavčanom, na čo trochu vzbĺkli vášne aj na lavičkách.
Náhradníci aj členovia realizačných tímov vbehli na ihrisko, kým domáci Roman Procházka jednoducho a tvrdo vysvetľoval Marcellimu, čo sa patrí a čo nie na ihriskách súperov.
VIDEO: Gól Nina Marcelliho v zápase Trnava - Slovan
Zlaté body pre Slovan
Napätie nezmizlo ani po záverečnom hvizde. Počas televízneho rozhovoru si svoje vypočul tréner Slovana Vladimír Weiss.
Hoci výkriky z hľadiska nebolo v prenose počuť, výraz tváre kouča belasých prezrádzal, že nejde o slová chvály.
Nakoniec sa neudržal a počas rozhovoru zakričal na dotyčného: „Si normálny?“
VIDEO: Rozhovor s trénerom Vladimírom Weissom po zápase Trnava - Slovan
„Vedel som, že to nebude pekný futbal. Som spokojný s výsledkom. Zlaté body pre nás,“ podčiarkol v rozhovore Weiss.
Poukázal na to, že jeho mužstvo má inú zápasovú záťaž ako súperi. „Hráme tri súťaže, máme dvakrát toľko zápasov ako ostatné mužstvá. Vážim si, že aj starší hráči, Vlado, Tigran, Robo Mak odvádzajú maximum pre toto mužstvo,“ vyzdvihol.
VIDEO: Vladimír Weiss starší hodnotí zápas na tlačovej konferencii
Weiss mladší čakal viac
Tréner Trnavy Michal Ščasný po záverečnom hvizde ešte chvíľku sedel sám na domácej lavičke, aby to celé predýchal.
„Prvý polčas bol vyrovnaný, náznaky šancí boli na oboch stranách. Žiaľ, zápasy rozhodujú detaily a my sme jeden urobili na konci prvého polčasu,“ vravel.
„V druhom polčase sme aj o jedného menej boli lepším mužstvom. Slovan využil jedinú akciu a dal gól,“ povzdychol si Ščasný.
VIDEO: Michal Ščasný hodnotí zápas
Chválil atmosféru stretnutia. „Malo to európske parametre aj vďaka atmosfére. Pre nás je to aj niečo viac ako európska súťaž, lebo je to pre naše mesto, pre našich fanúšikov. Žiaľ, nezvládli sme to,“ doplnil.
Atmosféru trochu inak vnímali slovanisti. „Derby sú vždy vyhrotené, tešili sme sa na atmosféru v Trnave. Od domácich fanúšikov sme čakali trochu viac, mal som pocit, že nespravili až takú atmosféru, ako sme očakávali,“ dovolil si uštipačnú poznámku Weiss mladší.
Naopak, belasý tábor vyzdvihol: „Vnímal som to tak, že naši fanúšikovia predčili Trnavčanov. Boli úžasní, cítili sme ich už na rozcvičke. Strašne to pomáha a sme za to vďační,“ vyzdvihol kapitán belasých.