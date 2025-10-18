Červené karty, potýčka aj víťazný gól Cruza. Slovan zvíťazil v derby proti Spartaku

Hráč Trnavy Kristián Koštrna a kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. bojujú o loptu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Sportnet, TASR|18. okt 2025 o 20:08 (aktualizované 18. okt 2025 o 20:18)
V nadstavenom čase prvého polčasu bol vylúčený domáci Mikovič.

Niké liga - 11. kolo

Spartak Trnava - Slovan Bratislava 0:2 (0:0)

Góly: 60. Cruz, 90.+5 Marcelli (Slovan)

ČK: 45.+4 Mikovič (Spartak)

Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Pacák, ŽK: Holík, Procházka, Paur, Kudlička, Chorcheli - Ignatenko, Barseghjan, Šporar

Diváci: 17.011

Spartak: Frelih - Koštrna, Nwadike, Twardzik - Holík, Procházka (84. Kudlička), Moistsrapišvili (73. Sabo), Mikovič - Azango (73. Chorcheli), Taiwo (73. Paur), Skrbo (84. Gong)

Slovan: Takáč - Blackman (90.+1 Mustafič), Kašia, Bajrič, Cruz (90.+1 Wimmer) - Ignatenko, Savvidis, Ibrahim (71. Marcelli) - Barseghjan, Mak (71. Šporar), Weiss (81. Ofori)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava zdolali v Trnave Spartak 2:0 v sobotňajšom derby stretnutí 11. kola Niké ligy. V aktuálnom ročníku najvyššej slovenskej súťaže sú tak naďalej nezdolaní.

Domáci dohrávali o desiatich po vylúčení Mikoviča zo záveru prvého polčasu a „belasí“ po zmene strán zužitkovali početnú prevahu gólmi Sandra Cruza v 60. minúte a Nina Marcelliho v nadstavenom čase.

Zverenci Vladimíra Weissa st. si pripísali tretie ligové víťazstvo za sebou a posunuli sa na čelo tabuľky o dva body pred Dunajskú Stredu a Žilinu, pričom odohrali o zápas menej.

VIDEO: Potýčka po góle Marcelliho

Priebeh zápasu

1. polčas:

Derby pred najvyššou návštevou doterajšieho priebehu sezóny Niké ligy malo od úvodu patričný náboj a mužstvá bojovali o každý centimeter ihriska.

Moistsrapišvili v prvej vážnejšej príležitosti v 9. minúte netrafil bránu hostí a v 23. minúte dopadla podobne koncovka Taiwa po Twardzikovom centri z ľavého krídla. Mak krátko nato z ľavej strany šestnástky trafil bočnú sieť trnavskej brány.

Svoje zručnosti predviedol aj Barseghjan v 34. minúte, no individuálny prienik v pokutovom území nedotiahol do koncovky. Následne bolo opäť rušno na opačnej strane a brankár Takáč podržal „belasých“ pri strele Azanga.

Prvý polčas zmenu skóre nepriniesol, ale zápasový scenár dostal novú zápletku po faule Mikoviča na Blackmana. Rozhodca Gemzický najprv udelil kapitánovi Spartaka žltú kartu, lenže na videu videl úder lakťom do tváre a Mikoviča v nadstavenom čase prvého dejstva vylúčil.

2. polčas:

Lopta sa tak v úvode druhého polčasu nachádzala častejšie na polovici domácich. Ščasného zverenci odolávali do 60. minúty, kedy Barseghjan poslal do šestnástky skvelý nadýchaný center, po ktorom sa zblízka presadil hlavou Cruz.

Druhý polčas už bol na príležitosti chudobnejší ako prvý a Slovan kontroloval tesné vedenie, hoci Trnava dokázala preveriť defenzívu hostí aj o desiatich. Pred 17-tisícovou kulisou sa v 83. minúte dostal do koncovky po prihrávke z pravej strany striedajúci Paur, ale Takáč poľahky zasiahol.

Poistku mohol pridať striedajúci Šporar, lenže najprv trafil tyč a z dorážky minul Frelihovu bránu. Napokon upravil na konečných 2:0 pre Slovan v úniku v nadstavenom čase striedajúci Marcelli.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

