Červené karty, potýčka aj víťazný gól Cruza. Slovan zvíťazil v derby proti Spartaku

Niké liga - 11. kolo
Spartak Trnava - Slovan Bratislava 0:2 (0:0)
Góly: 60. Cruz, 90.+5 Marcelli (Slovan)
ČK: 45.+4 Mikovič (Spartak)
Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Pacák, ŽK: Holík, Procházka, Paur, Kudlička, Chorcheli - Ignatenko, Barseghjan, Šporar
Diváci: 17.011
Spartak: Frelih - Koštrna, Nwadike, Twardzik - Holík, Procházka (84. Kudlička), Moistsrapišvili (73. Sabo), Mikovič - Azango (73. Chorcheli), Taiwo (73. Paur), Skrbo (84. Gong)
Slovan: Takáč - Blackman (90.+1 Mustafič), Kašia, Bajrič, Cruz (90.+1 Wimmer) - Ignatenko, Savvidis, Ibrahim (71. Marcelli) - Barseghjan, Mak (71. Šporar), Weiss (81. Ofori)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava zdolali v Trnave Spartak 2:0 v sobotňajšom derby stretnutí 11. kola Niké ligy. V aktuálnom ročníku najvyššej slovenskej súťaže sú tak naďalej nezdolaní.
Domáci dohrávali o desiatich po vylúčení Mikoviča zo záveru prvého polčasu a „belasí“ po zmene strán zužitkovali početnú prevahu gólmi Sandra Cruza v 60. minúte a Nina Marcelliho v nadstavenom čase.
Zverenci Vladimíra Weissa st. si pripísali tretie ligové víťazstvo za sebou a posunuli sa na čelo tabuľky o dva body pred Dunajskú Stredu a Žilinu, pričom odohrali o zápas menej.
VIDEO: Potýčka po góle Marcelliho
Priebeh zápasu
1. polčas:
Derby pred najvyššou návštevou doterajšieho priebehu sezóny Niké ligy malo od úvodu patričný náboj a mužstvá bojovali o každý centimeter ihriska.
Moistsrapišvili v prvej vážnejšej príležitosti v 9. minúte netrafil bránu hostí a v 23. minúte dopadla podobne koncovka Taiwa po Twardzikovom centri z ľavého krídla. Mak krátko nato z ľavej strany šestnástky trafil bočnú sieť trnavskej brány.
Svoje zručnosti predviedol aj Barseghjan v 34. minúte, no individuálny prienik v pokutovom území nedotiahol do koncovky. Následne bolo opäť rušno na opačnej strane a brankár Takáč podržal „belasých“ pri strele Azanga.
Prvý polčas zmenu skóre nepriniesol, ale zápasový scenár dostal novú zápletku po faule Mikoviča na Blackmana. Rozhodca Gemzický najprv udelil kapitánovi Spartaka žltú kartu, lenže na videu videl úder lakťom do tváre a Mikoviča v nadstavenom čase prvého dejstva vylúčil.
2. polčas:
Lopta sa tak v úvode druhého polčasu nachádzala častejšie na polovici domácich. Ščasného zverenci odolávali do 60. minúty, kedy Barseghjan poslal do šestnástky skvelý nadýchaný center, po ktorom sa zblízka presadil hlavou Cruz.
Druhý polčas už bol na príležitosti chudobnejší ako prvý a Slovan kontroloval tesné vedenie, hoci Trnava dokázala preveriť defenzívu hostí aj o desiatich. Pred 17-tisícovou kulisou sa v 83. minúte dostal do koncovky po prihrávke z pravej strany striedajúci Paur, ale Takáč poľahky zasiahol.
Poistku mohol pridať striedajúci Šporar, lenže najprv trafil tyč a z dorážky minul Frelihovu bránu. Napokon upravil na konečných 2:0 pre Slovan v úniku v nadstavenom čase striedajúci Marcelli.