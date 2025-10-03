Futbalista Skalice kopol do rozhodcu. Nezahrá si dlhšie obdobie

SKALICA. Bežala 28. minúta zápasu Michalovce - Skalica.
Futbalista Skalice Mário Hollý chcel zaútočiť, no nechtiac ho zastavil postranný arbiter Patrik Kmec.
Pod vplyvom emócií hráč hostí vrazil do arbitra, no ako zistila STVR, aj do neho kopol.
Zvláštne je, že arbiter na túto udalosť vôbec neupozornil. I keď rozhodcovia majú dnes komunikačné zariadenia. Zápas tak pokračoval plynulo ďalej.
Tri mesiace si nezahrá
Incidentom sa však zaoberala Disciplinárna komisia SFZ, ktorá udelila Hollému trojmesačný trest.
„Na základe stanoviska KR SFZ z 1.10.2025, za telesné napadnutie na HP – hrubé nešportové správanie (agresívne sotenie do AR mimo hlavnej plochy, bez snahy vyhnúť sa kontaktu s ním), podľa čl. 49/1, písm. d) DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace, podľa čl. 49/2, písm. d), 36/1, písm. d) DP, od 2.10.2025,“ uvádza úradná správa SFZ.
„Bohužiaľ, toto je inzultácia, jednoznačne. Chápem, že hráč mal pocit, že mu asistent zavadzia, ale asistent sa nachádzal vo svojom priestore a potom došlo k jednoznačnému úmyselnému najskôr vrazeniu a potom kopnutiu,“ pre STVR povedal bývalý rozhodca FIFA Roman Slyško.
„Ak by sa ospravedlnil, mohlo to byť vnímané ako neúmyselné. V tomto prípade však išlo podľa môjho názoru o vedomý akt, ktorý bol sprevádzaný aj verbálnym prejavom,“ dodal.
Hollý vyjadril ľútosť
Slovenský futbalový zväz vydal k incidentu špeciálne Spoločné komuniké KR a DK SFZ týkajúce sa hráča Mária Hollého.
„Hráč hostí Mário Hollý v 28. minúte v plnom behu agresívnym spôsobom sotil do asistenta rozhodcu (AR2) mimo hracej plochy bez snahy vyhnúť sa kontaktu s ním, čím mu spôsobil pád. Podľa pravidiel futbalu článku XII. mal byť vylúčený z hry za hrubé nešportové správanie,” uvádza DK na oficiálnej stránke SFZ.
Disciplinárna komisia vo svojom rozhodovaní vychádzala predovšetkým z podnetu resp. stanoviska odbornej komisie, v zmysle ktorého sa hráč voči asistentovi rozhodcu nedopustil inzultácie, ale jeho priestupok bol klasifikovaný ako hrubé nešportové správanie v zmysle Pravidla č. XII Pravidiel futbalu a nie porušenie podľa čl. V (inzultácia).
„Komisia vychádzala taktiež z videozáznamu, kde posúdila najmä spôsob pohybu hráča voči rozhodcovi, jeho intenzitu ako aj ostatné okolnosti, teda do akej miery to mohla byť náhodná kolízia a do akej miery zavinenie samotného hráča.
V neposlednom rade vzala do úvahy aj stanovisko hráča, ktorý sa nielen rozhodcom ale aj všeobecne verejnosti za incident ospravedlnil a nad celou udalosťou vyjadril ľútosť.
Na základe posúdenia všetkých uvedených skutočností uložila hráčovi Máriovi Hollému pozastavenie výkonu športu na obdobie 3 mesiacov.
Dĺžka uloženej sankcie zohľadňuje predovšetkým na skutočnosť, že akýkoľvek, s výnimkou objektívnych okolností, nevyžiadaný kontakt hráča s rozhodcom je neprípustný, obzvlášť ak je takého charakteru, ktorý je na hrane s inzultáciou rozhodcu.
Disciplinárna komisia ako aj Komisia rozhodcov SFZ deklarujú maximálnu ochranu rozhodcu na ihrisku ako chránenej osoby a nulovú toleranciu pred podobnými excesmi,” dodáva.
Hráč sa nevyjadrí
Sportnet oslovil MFK Skalica, ktorá mu v najbližších hodinách zašle oficiálne vyjadrenie. Mário Hollý sa k situácii nebude vyjadrovať.
Skalica v nedeľu o 17:00 h privíta Dunajskú Stredu, no s určitosťou sa bude musieť zaobísť bez Hollého.
Klub navyše zaplatí pokutu 500 eur. „Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ, za porušenie predpisu, podľa čl. 64/1, písm. a) DP, v spojení s čl. 9, písm. f) Rozpisu republikových súťaží riadených ÚLK pre súťažný ročník 2025/26, ukladá DS – pokutu 500 eur, podľa čl. 64/4, 36/2, písm. a) a 12/6 DP,“ dodáva SFZ.