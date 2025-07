Lačný ostáva, prichádza Pačinda. Ak by sme na to nemali, nešli by sme do toho, vraví tréner

V najvyššej slovenskej súťaži odohral vyše dvesto zápasov, vyskúšal si aj poľskú Ekstraklasu. Od začiatku tohto roka však pôsobí Erik Pačinda v tretej lige. Na jar bol hráčom Sniny, teraz prestúpil do FK Spišská Nová Ves. V klube ostáva aj Miloš Lačný, ďalší skúsený hráč, ktorý má na konte viac ako dvesto zápasov v slovenskej prvej lige. Športový riaditeľ a zároveň tréner Spišskej Novej Vsi MAREK JANEČKA v rozhovore pre Sportnet priblížil detaily prestupu a svoje predstavy o tom, ako budú dvaja lídri spolu fungovať na ihrisku.

Ako k tomu prišlo, že Erik Pačinda zakotvil práve u vás? Čakal som na definitívu, či skončí v Snine, už aj z toho dôvodu, že máme dobré vzťahy so Sninou. Keď prišla informácia, že tam nebude pokračovať, tak som mu zavolal. Spýtal som sa ho, či chce ísť do vyššej ligy, alebo by chcel ostať v tretej lige. Hovoril, že mal nejaké ponuky, ale chce ostať doma. Dohodli sme sa za päť minút.

Aký prínos od neho čakáte? Musí potvrdiť kvalitu, musí režírovať hru a byť lídrom na ihrisku. V minulej sezóne sme nezvládli najmä zápasy s papierovo slabšími mužstvami, kde sme museli tvoriť. So silnými mužstvami ako Slávia TU Košice, Rimavská Sobota, Vranov sme zvíťazili, ale trápili sme sa so slabými, lebo sme nemali kreativitu. Toto musí on doniesť, aby sme boli kreatívni, aj keď hráme do plných. Určite sa ešte viac zlepšia aj štandardky, ale nemôžeme byť len brejkové a krídelné mužstvo. Musíme vedieť hrať aj do plných.

Ostáva u vás aj Miloš Lačný? Áno, ostáva, dohodli sme sa na ďalšom pokračovaní. Už len tieto dve mená napovedajú, že v budúcej sezóne budete mať silný tím. To sú len mená na papieri. Hrá sa na ihrisku. Ako budú podľa vás spolu fungovať Pačinda a Lačný na ihrisku? To sa ukáže. Nemusia byť na ihrisku naraz obidvaja. Keď budú, každý bude mať svoje úlohy. Uvidíme, kto bude na akej pozícii, či Miloš bude hrať na hrote alebo inde. Pačinda u mňa bude jednoznačne voľný hráč.

Mať takýchto dvoch hráčov v tretej lige je určite aj finančne nákladné. Ak by sme na to nemali, tak by sa to nestalo. Dohodli sme sa veľmi slušne. Pred polrokom sme nenašli s Pačim spoločnú cestu, teraz áno. Myslím si, že za veľmi výhodných podmienok.

Vďaka čomu ste sa teraz dohodli, keď to predtým nevyšlo? Už v zime sme boli k tomu dosť blízko. Mali sme však Miloša Lačného a nevedeli sme si dovoliť dvoch takých hráčov. Vtedy sme usúdili, že nemôžeme ísť do takého finančného rizika. Teraz sme sa nanovo dohadovali s hráčmi o nových podmienkach a už sme sa vedeli dohodnúť. Sme trochu v iných pozíciách, aj tí hráči. Musia už trochu rozmýšľať aj do budúcnosti, že sa musia zaradiť do života aj mimo futbalu. Pačinda má svoju akadémiu, Miloš si tiež niečo otvára. Ponúkli sme im podmienky, na ktoré klub má a oni ich akceptovali. Je mi jasné, že si ľudia myslia, že tu obidvaja hrajú za neuveriteľné peniaze, ale keby tá suma bola pre nás neakceptovateľná, tak by sme do toho nešli.

Znamená to, že sa hráči uskromnili? Z nášho pohľadu sa uskromnili, ale to sa treba pýtať aj ich. S podmienkami, ktoré sme si pre nich vedeli dovoliť, súhlasili, takže sme spokojní. Vieme, že toto im môžeme garantovať. Do zimy budú určite u nás a potom sa uvidí, ako ďalej. Obaja sú výrazní lídri, ale aj svojskí hráči. Ako ich ukočírovať z pozície trénera? Obidvaja sú osobnosťou, ale budú musieť robiť to, čo vyžadujem ja. Myslím si, že Miloš to vie veľmi dobre, však už má so mnou skúsenosť. Aj Pači rýchlo zistí, že inej cesty, ako tá moja, niet.

Pripravuje sa už Pačinda s tímom? Začali sme v utorok, ale Pači príde až na budúci týždeň, lebo má v Košiciach svoj detský kemp. V sobotu hráme prípravný zápas so Sninou, ale on sa maximálne príde pozrieť, určite nebude hrať. Máte aj nejaké ďalšie posily v tíme? Pracujeme na príchode dvoch hráčov. Jeden z nich je Klaudio Slebodník, ktorý bol naposledy na hosťovaní v Poprade, ale je hráč Prešova. Sme už ústne dohodnutí aj s Prešovom, aj s ním. Ďalším hráčom je Matej Probala. Bol v Belgicku v mužstve U23, ale veľmi tam nehrával. V mládeži bol u nás a teraz sa vracia. Na skúške máme aj dvoch cudzincov z Portugalska a z Nigérie. Ak bude kvalitný, jedného si možno necháme.