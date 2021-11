Slovenský vegan vyrastal vo Švajčiarsku. Má za sebou debut v poľskej lige

Pri vašom mene svieti ako miesto narodenia Prešov, no už v 11 rokoch ste odišli žiť a hrať futbal do Švajčiarska. Súviselo to viac s prácou rodičov alebo vašou futbalovou kariérou?

Áno, narodil som sa v Prešove. Do Švajčiarska sme chodievali na dovolenky, mal som tam v tom čase tetu. Počas prázdnin som absolvoval trojtýždňové testy v klube Young Boys Bern. Po nich sa v klube rozhodli, že by si ma chceli nechať. Odchod do Švajčiarska bol v pláne už dlhšie, a to, že klub prejavil o mňa záujem, bol dôvod naviac odísť a ostať tam žiť.

Pochádzate priamo z Prešova alebo z okolia?

Ja sám, rovnako ako aj moji rodičia, sme rodení Prešovčania. Otec je zo Sídliska III, mama zo Švábov. Obaja však už dlhšie žijú vo Švajčiarsku.