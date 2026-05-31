VIDEO: Drámu rozhodli penalty. Mexický klub získal prestížnu trofej po 23 rokoch

Futbalisti mexického klubu Deportivo Toluca sa stali celkovým víťazom CONCACAF Champions Cupu.
Vo finálovom stretnutí zdolali mexický Tigres UANL 6:5 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času bol stav nerozhodný 0:0, predĺženie prinieslo po jednom góle na oboch stranách.
Toluca sa po 23 rokoch dočkala triumfu v tejto súťaži, víťaznú trofej zdvíhala nad hlavu tretíkrát v klubovej histórii.
Finálovým víťazstvom si zabezpečila účasť na majstrovstvách sveta klubov v roku 2029 a tiež na Interkontinentálnom pohári. Informovala agentúra AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Deportivo Toluca - Tigres UANL