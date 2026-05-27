Leicestru vychytal pamätný titul. Známy brankár oznámil koniec kariéry

Dánsky futbalový brankár Kasper Schmeichel ukončil kvôli zraneniu ramena v 39 rokoch profesionálnu kariéru.
Gólman Celticu Glasgow to oznámil v rozhovore pre dánsku televíznu stanicu TV2.
"Rozhodol som sa tak po konzultáciách s niekoľkými chirurgami a špecialistami, ktorí mi povedali, že na návrat a chytanie na najvyššej úrovni môžem zabudnúť," povedal Schmeichel, ktorý si rameno prvýkrát zranil vlani v reprezentácii.
Napriek tomu ďalej hral a stopku mu vystavilo až februárové zranenie zo zápasu Európskej ligy so Stuttgartom. "Nie je to príjemné, takto som sa lúčiť nechcel. Ale na druhej strane, všetko raz musí skončiť," dodal.
Kasper je synom brankárskej legendy Manchestru United Petra Schmeichela, do veľkého futbalu však vstúpil v Manchestri City.
Pôsobil aj v Leedse, Nice, Anderlechte a hlavne Leicesteri, s ktorým v roku 2016 získal senzačný titul. Ďalšie dva pridal s Celticom.