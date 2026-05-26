Bývalý anglický reprezentant doplatil na slabý štart do sezóny. Končí na lavičke Portlandu

Bývalý anglický futbalový reprezentant Phil Neville skončil po vzájomnej dohode vo funkcii trénera Portlandu Timbers.
Klub zámorskej MLS o tom informoval v pondelok po nevydarenom vstupe do sezóny. Meno jeho nástupcu zatiaľ nie je známe.
Štyridsaťdeväťročný Neville pôsobil v Portlande tri sezóny, no Timbers figurujú v prebiehajúcom ročníku po 14 zápasoch až na 13. mieste Západnej konferencie.
„Počas predchádzajúceho obdobia sme otvorene diskutovali o oblastiach, v ktorých sa musíme zlepšiť.
Napokon sme však nevideli progres, ktorý sme potrebovali, a výsledky zostali výrazne za očakávaniami,“ vysvetlil generálny manažér klubu Ned Grabovoy.
Neville v minulosti viedol aj Inter Miami, kde skončil v júni 2023 po tom, čo bol klub na poslednom mieste tabuľky.
O pol roka neskôr prevzal Portland. Majiteľ Timbers Merritt Paulson ocenil osobnostné kvality odchádzajúceho kouča: „Za takmer dve desaťročia vo vedení Portlandu bolo len veľmi málo ľudí, s ktorými som pracoval radšej ako s Philom Nevillom.
Má výnimočné vodcovské schopnosti a obrovský optimizmus aj v náročných situáciách.“
Neville doviedol Portland v predchádzajúcich dvoch sezónach do play off, no mužstvo zakaždým vypadlo už v prvom kole.
„Uvedomujem si, že futbal je o výsledkoch a tie nezodpovedali očakávaniam tohto klubu,“ uviedol Neville.