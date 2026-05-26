Bývalý anglický reprezentant doplatil na slabý štart do sezóny. Končí na lavičke Portlandu

Phil Neville.
TASR|26. máj 2026 o 08:36
Timbers figurujú až na 13. mieste Západnej konferencie.

Bývalý anglický futbalový reprezentant Phil Neville skončil po vzájomnej dohode vo funkcii trénera Portlandu Timbers.

Klub zámorskej MLS o tom informoval v pondelok po nevydarenom vstupe do sezóny. Meno jeho nástupcu zatiaľ nie je známe.

Štyridsaťdeväťročný Neville pôsobil v Portlande tri sezóny, no Timbers figurujú v prebiehajúcom ročníku po 14 zápasoch až na 13. mieste Západnej konferencie.

„Počas predchádzajúceho obdobia sme otvorene diskutovali o oblastiach, v ktorých sa musíme zlepšiť.

Napokon sme však nevideli progres, ktorý sme potrebovali, a výsledky zostali výrazne za očakávaniami,“ vysvetlil generálny manažér klubu Ned Grabovoy.

Neville v minulosti viedol aj Inter Miami, kde skončil v júni 2023 po tom, čo bol klub na poslednom mieste tabuľky.

O pol roka neskôr prevzal Portland. Majiteľ Timbers Merritt Paulson ocenil osobnostné kvality odchádzajúceho kouča: „Za takmer dve desaťročia vo vedení Portlandu bolo len veľmi málo ľudí, s ktorými som pracoval radšej ako s Philom Nevillom.

Má výnimočné vodcovské schopnosti a obrovský optimizmus aj v náročných situáciách.“

Neville doviedol Portland v predchádzajúcich dvoch sezónach do play off, no mužstvo zakaždým vypadlo už v prvom kole.

„Uvedomujem si, že futbal je o výsledkoch a tie nezodpovedali očakávaniam tohto klubu,“ uviedol Neville.

