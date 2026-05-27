Keď fúka vietor, kýve sa. Obrovskú sochu Messiho v Indii musia odstrániť

Obrovskú sochu argentínskej futbalovej hviezdy Lionela Messiho v Indii, ktorú postavili pri príležitosti jeho minuloročnej návštevy, odstránia. Podľa miestneho zákonodarcu je dôvodom to, že sa „kýve vo vetre“.
Robotníci vyliezli na 21-metrovú zlatistú sochu vo východoindickom meste Kalkata a upevňovali ju lanami okolo ramien, aby ju zabezpečili.
Socha zobrazuje 38-ročného argentínskeho reprezentanta a hráča Interu Miami, ako drží nad hlavou trofej pre majstrov sveta. Odhalili ju v decembri.
Poslanec štátneho parlamentu Sharadwat Mukherjee však uviedol, že už nie je bezpečná. „Inžinieri vlády Západného Bengálska označili sochu argentínskej futbalovej legendy v meste Kalkata za nebezpečnú. Zistili sme, že sa socha vo vetre kýve. Robotníci sa ju v stredu snažili zabezpečiť pomocou lán.
Socha sa týči nad rušnou cestou. Odstránenie sa ukázalo byť oveľa náročnejšie, než sme očakávali. Plánujeme ju odstrániť pri najbližšej možnej príležitosti,“ povedal v stredu pre agentúru AFP. Neprezradil však, či bude socha znovu postavená na inom mieste.