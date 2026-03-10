Zranenie ho pripravilo o sezónu v NHL. Honzek sa vrátil na ľad, má pozitívne správy

V aktuálnej sezóne odohral za Calgary 18 zápasov. Počas nich stihol streliť dva góly a na dva prihral. Stal sa z neho pravidelný hráč NHL.
Slovenský útočník Samuel Honzek ale v novembri utrpel nešťastné zranenie po zrážke so spoluhráčom a ročník musel predčasne ukončiť.
Smolný moment prišiel v zápase proti Winnipegu (16. november, 3:4 sn). Kapitán Flames Mikael Backlund vchádzal do útočného pásma, no Honzek mu prekrížil cestu.
Mladý Slovák schytal od spoluhráča z útoku tvrdý hit. Na ľad spadol otrasený a okamžite zamieril na lavičku.
Myslel si, že má stŕpnutú ruku a vypadne len na pár striedaní, no po príchode na striedačku ňou nemohol ani pohnúť.
VIDEO: Súboj, v ktorom prišiel Honzek k nepríjemnému zraneniu
Počas následných vyšetrení sa ukázalo, že problém je vážnejší, než sa na prvý pohľad zdalo.
Sľubne rozbehnutý ročník sa pre Honzeka skončil. „Štve ma to, ale musím zostať mentálne silný," povedal vtedy pre STVR.
Od nepríjemnej kolízie uplynuli štyri mesiace. Honzek absolvoval úspešnú operáciu a dnes už dokáže hovoriť o celej situácii s výrazne väčším optimizmom.
Pre portál tvnoviny.sk vysvetlil, že pri náraze došlo k vyskočeniu ramena a poškodeniu labra, teda kĺbového golierika, ktorý drží rameno stabilné.
„Boli dve možnosti – buď šesť týždňov rehabilitovať, alebo ísť na operáciu. Ak by som si vybral prvú možnosť, bola by veľká šanca, že by rameno vyskočilo znova a mohlo by to byť ešte vážnejšie, čo by pravdepodobne ovplyvnilo aj letnú prípravu,“ priblížil 21-ročný útočník.
Rameno je ako nové
Operáciu absolvoval niekoľko dní po zranení na klinike v americkom Colorade. Zákrok bol pomerne náročný a vyžadoval si aj zásah do kosti v oblasti ramena.
„Na poškodenom mieste mi spravili asi desaťcentimetrový rez, odrezali nepotrebnú kosť a pripojili ju k ramenu tak, aby bolo stabilné,“ opísal rodený Trenčan.
Rehabilitácia však podľa jeho slov prebieha nad očakávania dobre. Honzek priznal, že rameno ho už prakticky neobmedzuje a zotavovanie ide rýchlejšie, než lekári pôvodne predpokladali.
„Rameno ma vôbec nebolí, je doslova ako nové. Dokonca som ešte s rehabilitáciou popredu oproti hráčom, ktorí podstúpili rovnakú operáciu,“ povedal.
Dôležitým míľnikom bol aj návrat na ľad, ktorý prišiel skôr, než sa pôvodne očakávalo.
Honzek už postupne zaraďuje do rehabilitácie aj náročnejšie cvičenia a snaží sa získať plnú pohyblivosť ruky.
„Robím už kliky a pomaly skúšam aj cviky na hrazde, aby som mohol rukou stopercentne hýbať. V pondelok (9. marca) som už konečne vybehol na ľad, za čo som nesmierne vďačný. Na začiatku sa doba liečenia odhadovala na šesť mesiacov a teraz som späť po štyroch,“ priblížil.
Nastúpi v tejto sezóne?
Najbližšie týždne by mal stráviť najmä tréningom na ľade, aby sa telo opäť adaptovalo na hokejovú záťaž.
Napriek pozitívnemu vývoju sa však jeho návrat do zápasového kolotoča ešte v tejto sezóne javí ako nepravdepodobný. Vedenie klubu totiž zrejme nebude chcieť riskovať komplikácie.
„Rozprávali sme sa o tom, ale pravdepodobne hrať nebudem. Vedenie chce, aby som svoju pozornosť zameral skôr na letnú prípravu a budúcu sezónu, aby som bol stopercentne zdravý a vybojoval si miesto v prvom tíme,“ vysvetlil.
Sám by sa však ešte na konci ročníka rád objavil v zápasoch, no posledné slovo bude mať určite zámorský klub.
Zranenie Honzeka pripravilo aj o možnú účasť na Zimných olympijských hrách 2026, kde slovenská reprezentácia obsadila štvrté miesto.
Honzek sledoval výkony tímu iba na diaľku, no výsledok ho napriek absencii potešil.
„Chalani spravili výborný výsledok, berúc do úvahy fakt, že všetky tímy mali k dispozícii najlepších hráčov sveta. Samozrejme, každý chcel medailu, ale ja som úprimne šťastný za to, čo tento tím dokázal."
Otvorená zatiaľ zostáva otázka jeho prípadnej účasti na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia v máji vo Švajčiarsku. Rozhodovať bude najmä zdravotný stav a postoj Calgary.
„Ak by bola taká možnosť, pôjdem veľmi rád. Stále je to však relatívne ďaleko. Uvidím, ako sa budem cítiť a či ma klub vôbec uvoľní. Jasno v tom bude zrejme až o niekoľko týždňov,“ dodal Honzek.
