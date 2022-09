Zobrali si voľno alebo utekali z roboty. Proti Slovanu odohrali zápas storočia

Tréner Ján Papánek pred zápasom vyhlásil, že ak jeho tím nedostane viac ako päť gólov, bude to úspech.

Do Slovnaft Cupu sa prihlásil tretíkrát a raz sa už stretol so súčasným ligistom, pred troma rokmi podľahol Skalici 0:6.

„To už nám nikto nevezme, vstupenku si dáme za sklo,“ vravel jeden z domácich priaznivcov.

Vstupné na „zápas storočia“ bolo sedem eur.

„Je to dobrá možnosť pre klub, trošku si zarobiť,“ skonštatoval jeden fanúšik, no vzápätí pripomenul, že pred troma rokmi na zápas so Skalicou stál lístok iba tri eurá.