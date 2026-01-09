Pomohli rodine v ťažkej situácii a zodpovedali otázku, či je lepší západ alebo východ

Tvrdý, ale férový boj na ihrisku, vydarená exhibícia aj charitatívny rozmer. Druhý ročník halového turnaja Luesan Cup v Trebišove priniesol dobrý futbal a skvelú zábavu.
Trofej opäť putuje do Vojčíc
Na turnaj sa pozývajú družstvá z okolia Trebišova. Tak ako aj pred rokom, aj tentoraz bolo desať účastníkov. Veľaty mali dva tímy, jeden pod názvom Luesan a druhý pod názvom FK Veľaty, ale v oboch nastúpili v súlade s pravidlami len registrovaní hráči z Veľat.
Trofej obhájil víťaz z prvého ročníka, OFK Vojčice. Na druhom mieste skončili Sobrance, kým tretie miesto obsadilo Zemplínske Hradište.
„Bol to veľmi vydarený turnaj, latka sa posunula vyššie ako bola minulý rok,“ skonštatoval hlavný organizátor Lukáš Antoš.
Na turnaji sa opäť odovzdávala aj cena pre najlepšieho hráča do 21 rokov, Cena Mareka Sokola. Organizátori aj týmto chcú pripomínať pamiatku bývalého futbalistu, ktorý zomrel v roku 2024.
Hokejisti vedia hrať aj futbal
Z diváckeho hľadiska bola vrcholom turnaja exhibícia futbalových internacionálov, ktorí si zahrali medzi sebou Západ proti Východu.
V radoch Východu nastúpili aj dvaja hokejisti, Ladislav Nagy a Marcel Šterbák.
Spestrením merania síl boli disciplíny zručností, kde športové legendy mohli ukázať svoje futbalové, ale aj hokejové schopnosti.
„Vyhral Východ 21:15. Obidvaja hokejisti hrali za Východ, ale vôbec to nebolo oslabenie, lebo obidvaja hrali dobre futbal, tvorili hru. V súťažiach zručností dokonca Laco Nagy urobil viac končíkov ako Robo Semeník,“ prezradil zaujímavý detail Antoš.
Východ aj vďaka tomu získal náskok už po súťažiach zručností a ten udržali aj vo futbalovom zápase.
„Vo výsledku boli zrátané body zo súťaží zručností s gólmi zo zápasu. Chceli sme, aby to od začiatku malo náboj, veď sme športovci, každý chce vyhrať,“ poznamenal s úsmevom hlavný organizátor.
Vyzbierali dvetisíc eur
Po zápase bola autogramiáda. „Pripravili sme pamätný plagát s fotkami všetkých legiend a ľudia si to mohli dať podpísať. O podpisy mali záujem deti, ale aj starší ľudia, ktorí týchto internacionálov zažili ešte v časoch najväčšej slávy,“ vysvetľoval Antoš.
Akciu si pochvaľovali aj Internacionáli. „Viacerí sa mi ozvali, poďakovli sa a tvrdili, že bolo všetko super,“ vyhlásil hlavný organizátor.
Už teraz rozmýšľa nad tým, ako spestriť ďalší ročník turnaja. „Možno usporiadame zápas hokejisti proti futbalistom,“ prezradil jeden z nápadov.
Tešilo ho, že počas zápasu internacionálov bola hala plná a celý deň to v hale žilo. „Myslím si, že to bolo najväčšie športové podujatie v Trebišove za rok 2025,“ vravel organizátor.
Turnaj mal opäť aj charitatívny rozmer. „Rodina z Vojčíc zo štyrmi deťmi náhle prišla o otca. Pre nich sme tento rok robili zbierku, pomocou transparentného účtu aj v rámci turnaja. Podarilo sa nám vyzbierať dvetisíc eur,“ zdôraznil Lukáš Antoš.