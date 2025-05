Hráčom skáče sánka od nervov. Na jeseň im to padalo, na jar sa tím z východu trápi

Tretí „vlastenec“ v sezóne

Domáci pritom mali skvelý vstup do zápasu, už v 4. minúte ich poslal do vedenia Jakub Škovran. Bol to už jeho sedemnásty presný zásah v aktuálnej sezóne.

„Nebol to z našej strany zlý zápas. Prvých dvadsať minút sme boli dominantní na ihrisku. Celý zápas sme sa snažili hrať,“ skonštatoval tréner Lalkovič.