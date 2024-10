Spanilá jazda sa nezopakuje. Senzácia z minulého ročníka doplatila na kliatbu druhého polčasu

Také šance by sme mali premieňať. Je to mladý hráč, nezvládol to. Či to bolo aj vinou terénu to neviem,“ začal hodnotenie pohárového zápasu tréner Lipian Štefan Mihalík

Hovoril o situácii v prvom polčase, keď 19-ročný Marián Fedor išiel sám na michalovského brankára Ivana Tiurina a v stopercentnej šanci prestreli bránku.

Pritom to už bola druhá veľká šanca domácich po tom, čo v prvej štvrťhodine dokázali ustáť úvodný nápor Michaloviec.