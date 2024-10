Pre takéto zápasy hráme pohár, vravel prezident. Loptu domov brať nebudem, vtipkoval hráč

"Vtedy to bolo trochu iné, ale aj tento zápas bol pre nás futbalový sviatok. Sme radi, že sme na našom štadióne mohli privítať hráčov a realizačný tím Komárna, a po zápase v priateľskej atmosfére s nimi trochu podebatovať na spoločnej večeri," povedal prezident FTC Fiľakovo Attila Visnyai.

"Pre takéto zápasy sa každý rok prihlásime do Slovnaft Cupu. Ak príde ligový tím, je to odmena pre celý klub, hráčov, funkcionárov aj divákov," doplnil.

Mongolského reprezentanta KFC Ganbayara Ganboldta čakal malý fanúšik s veľkým nápisom v angličtine, či môže dostať jeho dres. Po zápase sa s cenným úlovkom hrdo fotil.

Domáci fanklub na vynovenej tribúne počas celých deväťdesiatych minút neúnavne povzbudzoval žlto-modrých.

V samotnom zápase si však súperi nič nedarovali. V úvode stretnutia malo sľubnú šancu Fiľakovo, potom sa postupne ukázal rozdiel medzi prvou a treťou ligou.

"Vedeli sme, že hostia budú silnejší na lopte. V našej súťaži aj my chceme hrať kreatívne a až na ostatný zápas s Rimavskou Sobotou sa nám to aj darilo. Vo väčšine stretnutí sme dominovali, ale tentoraz mal navrch súper. To nám veľmi nesadlo," uviedol pre Sportnet tréner Fiľakova Ivan Ádám.

"Tento zápas sme si museli odmakať, často bez lopty. Potešilo ma, že niektorí hráči si zobrali k srdcu naše rady a naozaj počas celého stretnutia makali. Videl som aj dobré výkony," doplnil kouč FTC.