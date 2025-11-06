Weiss stavil na ofenzívnu formáciu s dvoma útočníkmi. Zostavy zápasu Kuopio - Slovan Bratislava

TAMPERE. utbalisti Slovana Bratislava nastúpili na svoj tretí zápas hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA vo Fínsku proti KuPS Kuopio v rozostavení 4-4-2.
Kouč Vladimír Weiss tak zvolil nový prístup oproti predošlým duelom KL so Štrasburgom (1:2) a v Alkmaare (0:1).
V bráne Slovana bol tradične Dominik Takáč, pred ktorým stáli Cesar Blackman, kapitán Guram Kašia, jediný pamätník predošlého duelu s KuPS Kenan Bajrič a Kevin Wimmer. Ten nahradil vykartovaného Sandra Cruza.
V strede poľa operovali Tigran Barseghjan, Danylo Ignatenko, Raim Ibrahim, doposiaľ jediný úspešný strelec Slovana v tejto sezóne KL, a Nino Marcelli.
Útočnú dvojicu tvorili navrátilec Andraž Šporar a Róbert Mak.
Prvý menovaný v stredu priznal, že jeho cieľom je skórovať a pomôcť svojmu tímu k prvým bodom v KL.
Weissov náprotivok Jarkko Wiss zvolil taktiež zostavu 4-4-2 a zmenil tak prístup oproti stretnutiam proti Drite i na pôde Breidabliku, kde získal jeho tím po bode.
Vykartovaného Mohameda Toureho nahradil napravo Joslyn Luyeye-Lutumba.
Stály nebol v posledných zápasoch čerstvého obhajcu fínskeho titulu ani post ľavého obrancu, kde nakoniec Wiss zvolil Clintona Antwiho.
Duel KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava štartuje o 18.45 h a vysiela ho JOJ Šport. Textový online prenos si budete môcť pozrieť na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu KuPS Kuopio - Slovan Bratislava
Slovan: Takáč - Wimmer, Kašia, Bajrič, Blackman - Marcelli, Ibrahim, Ihnatenko, Barseghjan - Šporar, Mak
Kuopio: Kreidl - Armah, Cisse, Hämäläinen, Antwi - Luyeye-Lutumba, Arifi, Oksanen, Pennanen - Ruoppi, Parzyszek