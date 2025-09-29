Slovan Bratislava po roku opäť v Európe. Kedy a kde bude hrať Konferenčnú ligu?

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|29. sep 2025 o 06:00
Pozrite si program a výsledky ŠK Slovan Bratislava v ligovej fáze Konferenčnej ligy 2025/2026. Ako vyzerá rozpis zápasov?

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa predstavia v hlavnej fáze Konferenčnej ligy po dvoch rokoch, keďže vlani debutovali v prestížnej Lige majstrov.

Celkovo ide pre slovenského majstra o štvrtú účasť v KL, najďalej sa prebojoval v sezóne 2022/23, keď v osemfinále nestačil na Bazilej.

Svoju púť v tretej najprestížnejšej európskej súťaži začne na domácom trávniku s francúzskym Racing Štrasburg. Duel sa odohrá 2. októbra o 21.00 h.

Ďalšie dva duely odohrá na ihriskách súperov. Najskôr sa predstaví s AZ Alkmaar, neskôr vo fínskom KuPS Kuopio.

Ďalší domáci duel Slovan odohrá 27. novembra o 18.45 h s Rayo Vallecano, následne sa predstaví 11. decembra o 18.45 h na pôde severomacedónskeho FK Škendija 79.

Ligovú fázu uzavrie domácim duelom s BK Häcken 18. decembra o 21.00 h.

Postup do vyraďovacej fázy si zaistí 24 najlepších tímov z 36-člennej tabuľky. Tímy od deviateho po dvadsiateštvrté miesto sa predstavia v play-off o osemfinále, najlepších osem mužstiev postupuje priamo.

Konferenčná liga vyvrcholí finálovým duelom 27. mája 2026 na štadióne Red Bull Arena v Lipsku.

TV prenosy zo zápasov Slovana Bratislava v Konferenčnej lige bude vysielať stanica Joj Šport.

Pozrite si program a výsledky ŠK Slovan Bratislava v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Kedy hrá Slovan?

Program ŠK Slovan Bratislava v Konferenčnej lige

Dátum

Čas

Zápas

Výsledok

Detail

Štvrtok 2.10.

21:00

ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg



Štvrtok 23.10.

21:00

AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava



Štvrtok 6.11.

18:45

KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava



Štvrtok 27.11.

18:45

ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano



Štvrtok 11.12.

18:45

FK Škendija 79 - ŠK Slovan Bratislava

Štvrtok 18.12.

21:00

ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    dnes 06:00
