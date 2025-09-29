Slovan Bratislava po roku opäť v Európe. Kedy a kde bude hrať Konferenčnú ligu?

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa predstavia v hlavnej fáze Konferenčnej ligy po dvoch rokoch, keďže vlani debutovali v prestížnej Lige majstrov.
Celkovo ide pre slovenského majstra o štvrtú účasť v KL, najďalej sa prebojoval v sezóne 2022/23, keď v osemfinále nestačil na Bazilej.
Svoju púť v tretej najprestížnejšej európskej súťaži začne na domácom trávniku s francúzskym Racing Štrasburg. Duel sa odohrá 2. októbra o 21.00 h.
Ďalšie dva duely odohrá na ihriskách súperov. Najskôr sa predstaví s AZ Alkmaar, neskôr vo fínskom KuPS Kuopio.
Ďalší domáci duel Slovan odohrá 27. novembra o 18.45 h s Rayo Vallecano, následne sa predstaví 11. decembra o 18.45 h na pôde severomacedónskeho FK Škendija 79.
Ligovú fázu uzavrie domácim duelom s BK Häcken 18. decembra o 21.00 h.
Postup do vyraďovacej fázy si zaistí 24 najlepších tímov z 36-člennej tabuľky. Tímy od deviateho po dvadsiateštvrté miesto sa predstavia v play-off o osemfinále, najlepších osem mužstiev postupuje priamo.
Konferenčná liga vyvrcholí finálovým duelom 27. mája 2026 na štadióne Red Bull Arena v Lipsku.
TV prenosy zo zápasov Slovana Bratislava v Konferenčnej lige bude vysielať stanica Joj Šport.
Pozrite si program a výsledky ŠK Slovan Bratislava v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Kedy hrá Slovan?
Program ŠK Slovan Bratislava v Konferenčnej lige
Dátum
Čas
Zápas
Výsledok
Detail
Štvrtok 2.10.
21:00
ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg
Štvrtok 23.10.
21:00
AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
Štvrtok 6.11.
18:45
KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava
Štvrtok 27.11.
18:45
ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
Štvrtok 11.12.
18:45
FK Škendija 79 - ŠK Slovan Bratislava
Štvrtok 18.12.
21:00
ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken