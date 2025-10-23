ONLINE: AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava dnes, Konferenčná liga LIVE (2. kolo)

ALKMAAR. Futbalisti tímov AZ Alkmaar a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas druhého kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Zápas sa mal pôvodne začať o 21.00 h, no pre nepriaznivé počasie bol posunutý na 18.45 hod.
ONLINE PRENOS: AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava (Konferenčná liga LIVE, 2. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
23.10.2025 o 18:45
2. kolo
Alkmaar
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj druhý zápas hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA na pôde holandského AZ Alkmaar. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45.
Belasí sa musia zaobísť bez Kuchareviča, ktorý sa zranil, k dispozícii pre zranenie nebude ešte ani Tolič a Weiss si odpykáva trest.
Slovan v prvom zápase 2. októbra na Tehelnom poli nestačil na Štrasburg a prehral 1:2. Gól domácich strelil v 64. minúte Ibrahim.
Alkmaar v prvom dueli prehral s AEK Larnaka 0:4. V holandskej súťaži mu patrí priebežné 3. miesto v tabuľke, v minulom kole zvíťazil na pôde Ajaxu 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.