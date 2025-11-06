ONLINE: KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava dnes, Konferenčná liga LIVE (3. kolo)

TAMPERE. Futbalisti tímov KuPS Kuopio a ŠK Slovan Bratislavaa dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá v Tampere na štadióne Tammelan, úvodný výkon je naplánovaný na 18:45 h.
Kde sledovať Konferenčnú ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava (Konferenčná liga LIVE, 3. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
06.11.2025 o 18:45
3. kolo
Kuopio
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Vergetis – Fotopoulos, Staikos (GRE).
Prenos
V 3. hracom dni Konferenčnej ligy UEFA nastúpia futbalisti ŠK Slovan Bratislava na pôde fínskeho KuPS Kuopio. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45.
Slovan zatiaľ v Konferenčnej lige nebodoval, pokúsi sa o to dnes. Belasí najprv podľahli doma Štrasburgu 1:2, následne v druhom kole prehrali na pôde Alkmaaru 0:1. V domácej lige Slovanisti zvíťazili v sobotu nad Podbrezovou 3:1.
Belasí sa dnes budú musieť zaobísť bez viacerých skúsených hráčov. Pre zranenie budú chýbať Tolič s Kucharevičom, karty vystavili stopku Weissovi s Cruzom. Na európskej súpiske nie sú Medveděv, Ofori ani Zuberu.
KuPS je úradujúcim fínskym šampiónom, v domácej lige mu momentálne po 31 odohraných dueloch patrí prvá priečka so štvorbodovým náskokom pred druhým Ilves.
KuPS získal v doterajšom priebehu Konferenčnej ligy dva body v dvoch zápasoch. S kosovskou Dritou remizoval 1:1 a s islandským Breidablikom 0:0.
Slovan zatiaľ v Konferenčnej lige nebodoval, pokúsi sa o to dnes. Belasí najprv podľahli doma Štrasburgu 1:2, následne v druhom kole prehrali na pôde Alkmaaru 0:1. V domácej lige Slovanisti zvíťazili v sobotu nad Podbrezovou 3:1.
Belasí sa dnes budú musieť zaobísť bez viacerých skúsených hráčov. Pre zranenie budú chýbať Tolič s Kucharevičom, karty vystavili stopku Weissovi s Cruzom. Na európskej súpiske nie sú Medveděv, Ofori ani Zuberu.
KuPS je úradujúcim fínskym šampiónom, v domácej lige mu momentálne po 31 odohraných dueloch patrí prvá priečka so štvorbodovým náskokom pred druhým Ilves.
KuPS získal v doterajšom priebehu Konferenčnej ligy dva body v dvoch zápasoch. S kosovskou Dritou remizoval 1:1 a s islandským Breidablikom 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.