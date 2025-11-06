Veľká blamáž Slovana vo Fínsku. Strelil rýchly gól, no to bolo z jeho strany všetko

Konferenčná liga - 3. kolo
KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3:1 (1:1)
Góly: 41. Antwi, 48. Pennanen, 81. Oksanen - 3. Marcelli
Rozhodovali: Vergetis - Fotopulos, Staikos (všetci Gréc.), ŽK: Cisse - Ibrahim, Ignatenko, Wimmer
KuPS: Kreidl - Armah (89. Lötjönen), Cisse (82. Ricardo), Hämäläinen, Antwi - Luyeye-Lutumba (71. Voutilainen), Arifi, Oksanen, Pennanen (89. Pasanen) - Ruoppi, Parzyszek
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia (73. Mustafič), Wimmer - Barseghjan (65. Yirajang), Ignatenko, Ibrahim (65. Gajdoš), Marcelli - Šporar, Mak (73. Savvidis)
TAMPERE. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtkovom zápase 3. kola hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA vo Fínsku s KuPS Kuopio 1:3.
Úradujúci slovenský majster tak nepotvrdil pozíciu favorita a v súťaži je stále bez bodového zisku. O víťazný gól domácich sa postaral Piotr Parzyszek.
Slovan bol pred duelom považovaný za favorita, čo podporil v tretej minúte skórujúci Nino Marcelli.
Jeho tím však dostal gól do šatne i zo šatne a v tretej najvyššej súťaži UEFA je tak stále s nulou na bodovom konte.
V rámci KL ho najbližšie čaká duel proti španielskemu Rayu Vallecano. KuPS, ktorý hrá premiérovo hlavnú fázu európskej pohárovej súťaže, má na konte už päť bodov.
VIDEO: Hodnotenie zápasu trénera Vladimíra Weissa st.
Priebeh zápasu
I. polčas:
K prvým strelám prišlo hneď v úvodných sekundách, z domácich to skúšal Ruoppi a na druhej strane Šporar - obaja mierili mimo.
Útočník Slovana zohral kľúčovú úlohu o chvíľu neskôr pri úvodnom góle. Preloboval obranu, loptu si prebral Marcelli a s rozvahou skóroval.
VIDEO: Nino Marcelli a jeho gól
Hosťom sa darilo kombinovať na rýchlom povrchu aj po úvodnom góle, no postupne začali zvyšovať tlak domáci.
Pomáhali im k tomu aj chyby v defenzíve „belasých“ - získavali rohové kopy a v 39. minúte prišlo aj k prvej žltej karte.
Na strane Slovana ju videl Ibrahim. Z tlaku nakoniec ťažil Antwi, ktorý skóroval spoza šestnástky z polvoleja.
II. polčas:
Druhý gól pridal KuPS hneď po prestávke, keď Parzyszek s istotou premenil hlavičku po centri Armaha k vzdialenejšej žrdi.
Napriek tomu sa domáci nestiahli a ďalej hrali aktívne, dostávali sa do šestnástky i k strelám.
V 65. minúte pristúpil tréner Weiss k dvom zmenám v strede poľa, na čo odpovedal aj jeho náprotivok Wiss.
Ten striedal na pravej strane, odkiaľ prišiel následne aj tlak a rohový kop. Tlak KuPS ustál až po treťom góle v podaní Oksanena, ktorý výstavne premenil priamy kop.
VIDEO: Tretí gól Kuopia
Z ofenzívnych pokusov Slovana nevzniklo nič nebezpečnejšie a prehral tak aj tretí zápas prebiehajúcej sezóny Konferenčnej ligy.
Hlasy po zápase
Vladimír Weiss starší, tréner Slovana: „Vyhralo, samozrejme, lepšie mužstvo. Mali sme výborný začiatok a potom sme inkasovali ľahký gól do šatne, aj keď krásny. V druhom polčase už bol súper lepší a my sme s ním bežecky nestíhali. Vedeli sme, že sú silní na lopte a vedia kombinovať. My však kazíme jednoduché prihrávky. Opakujem, súper bol lepší a zaslúžene vyhral. Nepodali sme dobrý výkon.“
Nino Marcelli, strelec jediného gólu Slovana: „Zápas sa nám nevydaril. Do prvého inkasovaného gólu sme to aj dobre bránili, neviem, čo sa stalo potom. Mám pocit, že sme sa stiahli až príliš a chyba bola aj to, že sme nevyužili brejk na 2:0. Súper nás ničím zásadným neprekvapil, ale zápas nám vôbec nevyšiel. Z gólu som sa síce tešil, ale len do prvého inkasovaného gólu. Ďakujeme ľuďom za podporu, my si musíme z toho vyvodiť nejaké závery.“
Andraž Šporar, útočník Slovana: „Zápas sme začali dobre a dali sme rýchly gól. Potom sme sa všetci príliš stiahli a boli sme pasívni, preto sme aj dostali gól. Oni držali loptu a robili si, čo chceli, mal som pocit, že ich je na ihrisku viac. Celkovo to nebol dobrý výkon. Vieme hrať oveľa lepšie, ale dnes som nemal ani pocit, že máme šancu na ďalší gól. Na európsky zápas je toto strašne málo, takto sa vonku vyhrať nedá.“