Veľká blamáž Slovana vo Fínsku. Strelil rýchly gól, no to bolo z jeho strany všetko

Futbalisti KuPS Kuopio oslavujú gól.
Futbalisti KuPS Kuopio oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. nov 2025 o 20:36
ŠK Slovan Bratislava prehral s KuPS Kuopio v Konferenčnej lige. Pozrite si priebeh, výsledok a góly zápasu.

Konferenčná liga - 3. kolo

KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3:1 (1:1)

Góly: 41. Antwi, 48. Pennanen, 81. Oksanen - 3. Marcelli

Rozhodovali: Vergetis - Fotopulos, Staikos (všetci Gréc.), ŽK: Cisse - Ibrahim, Ignatenko, Wimmer

KuPS: Kreidl - Armah (89. Lötjönen), Cisse (82. Ricardo), Hämäläinen, Antwi - Luyeye-Lutumba (71. Voutilainen), Arifi, Oksanen, Pennanen (89. Pasanen) - Ruoppi, Parzyszek

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia (73. Mustafič), Wimmer - Barseghjan (65. Yirajang), Ignatenko, Ibrahim (65. Gajdoš), Marcelli - Šporar, Mak (73. Savvidis)

TAMPERE. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtkovom zápase 3. kola hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA vo Fínsku s KuPS Kuopio 1:3.

Úradujúci slovenský majster tak nepotvrdil pozíciu favorita a v súťaži je stále bez bodového zisku. O víťazný gól domácich sa postaral Piotr Parzyszek.

Slovan bol pred duelom považovaný za favorita, čo podporil v tretej minúte skórujúci Nino Marcelli.

Jeho tím však dostal gól do šatne i zo šatne a v tretej najvyššej súťaži UEFA je tak stále s nulou na bodovom konte.

V rámci KL ho najbližšie čaká duel proti španielskemu Rayu Vallecano. KuPS, ktorý hrá premiérovo hlavnú fázu európskej pohárovej súťaže, má na konte už päť bodov.

VIDEO: Hodnotenie zápasu trénera Vladimíra Weissa st.

Priebeh zápasu

I. polčas:

K prvým strelám prišlo hneď v úvodných sekundách, z domácich to skúšal Ruoppi a na druhej strane Šporar - obaja mierili mimo.

Útočník Slovana zohral kľúčovú úlohu o chvíľu neskôr pri úvodnom góle. Preloboval obranu, loptu si prebral Marcelli a s rozvahou skóroval.

VIDEO: Nino Marcelli a jeho gól

Hosťom sa darilo kombinovať na rýchlom povrchu aj po úvodnom góle, no postupne začali zvyšovať tlak domáci.

Pomáhali im k tomu aj chyby v defenzíve „belasých“ - získavali rohové kopy a v 39. minúte prišlo aj k prvej žltej karte.

Na strane Slovana ju videl Ibrahim. Z tlaku nakoniec ťažil Antwi, ktorý skóroval spoza šestnástky z polvoleja.

Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Nino Marcelli strieľa gól brankárovi Johannes Kreidlovi z KuPS počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava (vpravo) a futbalisti KuPS Kuopio pred zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Nino Marcelli (uprostred) sa raduje z gólu so spoluhráčmi Róbertom Makom (vpravo) a Cesarom Blackmanom počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Nino Marcelli sa raduje z gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.
Na snímke zľava Dani Arifi (KuPS) a Danylo Ignatenko a Cesar Blackman (obidvaja Slovan) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Ibrahim Cissé (KuPS) a Róbert Mak (Slovan) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (uprostred) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke základná jedenástka hráčov ŠK Slovan Bratislava pózuje pred zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava pred zápasom 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Andraž Šporar (Slovan), Ibrahim Cisse (KuPS), Tigran Barseghjan (Slovan) a Jaakko Oksanen (KuPS) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Nino Marcelli (uprostred) sa raduje z gólu so spoluhráčmi Róbertom Makom (vpravo) a Cesarom Blackmanom počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Nino Marcelli sa raduje z gólu brankárovi Johannesovi Kreidlovi (vpravo) z KuPS počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Nino Marcelli strieľa gól brankárovi Johannes Kreidlovi z KuPS počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Otto Ruoppi (KuPS), Andraž Šporar a Rahim Ibrahim (obaja Slovan) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke hráči KuPS Kuopio oslavujú gól počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava po inkasovaní gólu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke zľava Ibrahim Cisse (KuPS) a Nino Marcelli (Slovan) počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.Na snímke fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava počas zápasu 3. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy KuPS Kuopio - ŠK Slovan Bratislava.

II. polčas:

Druhý gól pridal KuPS hneď po prestávke, keď Parzyszek s istotou premenil hlavičku po centri Armaha k vzdialenejšej žrdi.

Napriek tomu sa domáci nestiahli a ďalej hrali aktívne, dostávali sa do šestnástky i k strelám.

V 65. minúte pristúpil tréner Weiss k dvom zmenám v strede poľa, na čo odpovedal aj jeho náprotivok Wiss.

Ten striedal na pravej strane, odkiaľ prišiel následne aj tlak a rohový kop. Tlak KuPS ustál až po treťom góle v podaní Oksanena, ktorý výstavne premenil priamy kop.

VIDEO: Tretí gól Kuopia

Z ofenzívnych pokusov Slovana nevzniklo nič nebezpečnejšie a prehral tak aj tretí zápas prebiehajúcej sezóny Konferenčnej ligy.

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss starší, tréner Slovana: „Vyhralo, samozrejme, lepšie mužstvo. Mali sme výborný začiatok a potom sme inkasovali ľahký gól do šatne, aj keď krásny. V druhom polčase už bol súper lepší a my sme s ním bežecky nestíhali. Vedeli sme, že sú silní na lopte a vedia kombinovať. My však kazíme jednoduché prihrávky. Opakujem, súper bol lepší a zaslúžene vyhral. Nepodali sme dobrý výkon.“

Nino Marcelli, strelec jediného gólu Slovana: „Zápas sa nám nevydaril. Do prvého inkasovaného gólu sme to aj dobre bránili, neviem, čo sa stalo potom. Mám pocit, že sme sa stiahli až príliš a chyba bola aj to, že sme nevyužili brejk na 2:0. Súper nás ničím zásadným neprekvapil, ale zápas nám vôbec nevyšiel. Z gólu som sa síce tešil, ale len do prvého inkasovaného gólu. Ďakujeme ľuďom za podporu, my si musíme z toho vyvodiť nejaké závery.“

Andraž Šporar, útočník Slovana: „Zápas sme začali dobre a dali sme rýchly gól. Potom sme sa všetci príliš stiahli a boli sme pasívni, preto sme aj dostali gól. Oni držali loptu a robili si, čo chceli, mal som pocit, že ich je na ihrisku viac. Celkovo to nebol dobrý výkon. Vieme hrať oveľa lepšie, ale dnes som nemal ani pocit, že máme šancu na ďalší gól. Na európsky zápas je toto strašne málo, takto sa vonku vyhrať nedá.“

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

