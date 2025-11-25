VIDEO: Chelsea prefackala Barcelonu, Schick zostrelil City. Slavia s ďalším bodom

Hráči Chelsea oslavujú gól
Fotogaléria (34)
Hráči Chelsea oslavujú gól (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|25. nov 2025 o 22:55
Barcelonu potopil vlastný gól a vylúčenie.

Futbalisti FC Chelsea ovládli utorkový šláger 5. kola Ligy majstrov, keď Barcelonu zdolali jednoznačne 3:0. Hostia hrali celý druhý polčas bez vylúčeného Ronalda Arauja.

Prvú prehru v ligovej fáze utrpel Manchester City, ktorý podľahol doma Bayeru Leverkusen 0:2 aj vďaka gólu českého reprezentanta Patrika Schicka.

Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vybojoval druhý triumf v súťaži, keď zvíťazil nad Karabachom 2:0. Slavia Praha bodovala s Athleticom Bilbao po remíze 0:0.

Chelsea ovládla šláger

Stamford Bridge prvýkrát zaburácal v 4. minúte, keď zblízka dopravil loptu do siete Enzo Fernandez, no gól neplatil pre ruku Wesleyho Fofanu. Na druhej strane nepotrestal chybu v rozohrávke domácich Ferran Torres, ktorý v tutovke netrafil bránu.

Druhýkrát poslal loptu do siete Fernandez v 23. minúte, no opäť mu nebola súdená gólová radosť, tentoraz pre ofsajd, čo potvrdil aj VAR.

Fotogaléria zo zápasu Chelsea - Barcelona (Liga majstrov - 5. kolo)
Hráči Chelsea oslavujú výhru
Hráči Chelsea oslavujú gól v zápase s Barcelonou
Lamine Yamal v zápase Chelsea - Barcelona
Robert Lewandowski a Enzo Fernandez v zápase Chelsea - Barcelona
Chelsea sa dočkala až o štyri minúty neskôr, po prihrávke Marca Cucurellu a zakončení Pedra Neta loptu nešťastne usmernil do vlastnej brány dozorientovaný Jules Kounde.

Problémy Barcelony sa prehĺbili krátko pred prestávkou, keď Ronald Araujo tvrdo atakoval Cucurellu, inkasoval druhú žltú kartu a putoval predčasne pod sprchy.

VIDEO: Vylúčenie Arauja z Barcelony

Po prestávke „The Blues“ pokračovali v tlaku, Andrey Santos prestrelil Joana Garciu, no do tretice gól Chelsea neplatil, dôvodom bol ofsajd Alejandra Garnacha.

Londýnčania si to vynahradili v 55. minúte, keď sa Estevao preštrikoval na pravom krídle k zakončeniu a delovkou pod brvno zvýšil na 2:0. Domáci ďalej dominovali, šancu Neta zneškodnil J. Garcia. V 72. minúte zavŕšil na konečných 3:0 striedajúci Liam Delap.

Gól pôvodne neuznal rozhodca pre ofsajd, ale po konzultácii s VAR verdikt zmenil. Chelsea sa s 10 bodmi priebežne posunula na štvrtú priečku, Katalánci sú so 7 bodmi v strede tabuľky a čaká ich tuhý boj o priamy postup do osemfinále.

Schick zarmútil Manchester hlavičkou

Prekvapenie sa zrodilo na Etihad Stadium, kde Manchester City zakopol s Leverkusenom. Hostí poslal v 23. minúte do vedenia Alejandro Grimaldo, v 54. minúte šokoval druhýkrát domácich Patrik Schick, ktorý sa presadil hlavičkou.

VIDEO: Gól Patricka Schicka proti Manchesteru City

Uspel aj ďalší nemecký zástupca, Dortmund si poradil s Villarrealom jasne 4:0. Dva góly Borussie strelil kanonier Serhou Guirassy. Španielsky klub hral od 53. minúty bez vylúčeného Juana Foytha.

Lobotka bol v plnej záťaži

Neapol ma proti Karabachu od úvodu herne navrch, ale v koncovke sa dlho trápil. V prvom polčase sa neujali nožničky Davida Neresa a ani veľká šanca Giovanniho Di Lorenza.

Strelecké trápenie domácich podčiarkol po prestávke Rasmus Höjlund, ktorý nepremenil penaltu.

Taliansky majster sa dočkal až v 66. minúte, keď po rohovom kope skóroval Scott McTominay. Škótsky stredopoliar mal prsty aj v druhom góle SSC, jeho pokus si zrazil do vlastnej brány Marko Jankovič.

Z víťazstva „Partenopei“ sa tešil aj Stanislav Lobotka, ktorý odohral celý zápas.

(Autor: Sofascore)

Slaviu podržal brankár skvelými zákrokmi

Slavia Praha uhrala tretiu remízu v súťaži, keď hrala doma s Bilbaom bez gólov.

Slovenský útočník Erik Prekop sledoval duel z lavičky náhradníkov, zo zdravotných dôvodov chýbal „zošívaným“ jeho krajan Ivan Schranz.

Český šampión získal do tabuľky tretí bod za nerozhodný výsledok, čakanie na víťazstvo v hlavnej časti milionárskej súťaže však opäť pretiahol, a to už na 16 zápasov.

Baskický semifinalista uplynulého ročníka Európskej ligy mal v Edene bližšie k výhre, na začiatku druhej polovice v troch veľkých šanciach vychytal Roberta Navarra brankár Henrich Staněk.

VIDEO: Zákroky brankára Slavie

Slavia v Lige majstrov štvrtýkrát za sebou neskórovala, presadila sa len na úvod v septembri pri remíze 2:2 s Bodö/Glimt.

Nedarilo sa ďalšiemu tímu z anglickej Premier League, Newcastle neudržal vedenie a prehral na trávniku Olympique Marseille 1:2.

„Straky“ viedli od 6. minúty gólom Harveyho Barnesa, no domáci po zmene strán otočili skóre vďaka dvom presným zásahom Pierrea-Emericka Aubameyanga.

Juventus Turín vyhral na pôde nórskeho Bodö/Glimt 3:2 gólom Jonathana Davida z nadstaveného času.

Fotogaléria zo zápasu Slavia Praha - Athletic Bilbao (Liga majstrov - 5. kolo)
Alejandro Rego a Christos Zafeiris v zápase Slavia Praha - Athletic Bilbao
Tomáš Chorý a Aitor Paredes v zápase Slavia Praha - Athletic Bilbao
Robert Navarro a David Moses v zápase Slavia Praha - Athletic Bilbao
Alejandro Rego v zápase Slavia Praha - Athletic Bilbao
Ligy majstrov - 5. kolo ligovej fázy:

FC Chelsea - FC Barcelona 3:0 (1:0)

Góly: 27. Kounde (vl.), 55. Estevao, 73. Delap, ČK: 44. Araujo (Barcelona)

SSC Neapol - FK Karabach 2:0 (0:0)

Góly: 66. McTominay, 72. Jankovič (vl.)

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

Slavia Praha - Athletic Bilbao 0:0 (0:0)

/E. Prekop (Slavia) na lavičke náhradníkov/

Manchester City - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

Góly: 23. Grimaldo, 54. Schick

Borussia Dortmund - FC Villarreal 4:0 (1:0)

Góly: 45.+2 a 55. Guirassy, 58. Adeyemi, 90.+5 Svensson, ČK: 53. Foyth (Villarreal)

Olympique Marseille – Newcastle United 2:1 (0:1)

Gól: 46. a 50. Aubameyang - 6. Barnes

Bodö/Glimt – Juventus Turín 2:3 (1:0)

Góly: 27. Blomberg, 87. Fet (z 11 m) – 48. Openda, 59. McKennie, 90.+1. J. David

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

