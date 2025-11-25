ONLINE: Chelsea FC - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (5. kolo)

Futbalisti tímov Chelsea FC a FC Barcelona dnes hrajú zápas piateho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Šláger utorokového programu sa uskutoční na Stamford Bridge.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Chelsea FC - FC Barcelona (Liga majstrov, 5. kolo, utorok, výsledky)
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Liga majstrov 2025/2026
25.11.2025 o 21:00
5. kolo
Chelsea
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 5. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Chelsea FC a FC Barcelona.
Chelsea zažíva po turbulentných sezónach postupné oživenie a výsledky tomu začínajú zodpovedať. V aktuálnej edícii Ligy majstrov vstúpili Blues porážkou 1:3 na pôde Bayernu, no duel po dueli potvrdzujú rastúcu kvalitu. Najskôr doma zdolali Benficu tesne 1:0, následne predviedli presvedčivý výkon pri výhre 5:1 nad Ajaxom. Zatiaľ posledný európsky duel však priniesol menšie sklamanie, keď Chelsea remizovala 2:2 na pôde Karabachu.
Barcelona má v tejto edícii Ligy majstrov za sebou veľmi pestrú skupinovú fázu. Na úvod si pripísala cenné víťazstvo 2:1 na pôde Newcastlu, no v ďalšom domácom zápase nestačila na úradujúceho šampióna PSG a prehrala 1:2. Reakcia však bola výrazne lepšia – na vlastnom štadióne rozstrieľala Olympiakos 6:1. Najčerstvejšie vystúpenie ale prinieslo len remízu 3:3 v Bruggách, kde museli Katalánci až trikrát doťahovať. V tabuľke tak ešte nemajú nič isté a ich cieľom zostáva umiestnenie v prvej osmičke, ktoré znamená priamy postup do osemfinále.
Posledné vzájomné zápasy:
Barcelona 1-2 Chelsea (2019)
Barcelona 3-0 Chelsea (2019)
Chelsea 1-1 Barcelona (2018)
Chelsea 3-2p Barcelona (2015)
Barcelona 2-2 Chelsea (2012)
Chelsea zažíva po turbulentných sezónach postupné oživenie a výsledky tomu začínajú zodpovedať. V aktuálnej edícii Ligy majstrov vstúpili Blues porážkou 1:3 na pôde Bayernu, no duel po dueli potvrdzujú rastúcu kvalitu. Najskôr doma zdolali Benficu tesne 1:0, následne predviedli presvedčivý výkon pri výhre 5:1 nad Ajaxom. Zatiaľ posledný európsky duel však priniesol menšie sklamanie, keď Chelsea remizovala 2:2 na pôde Karabachu.
Barcelona má v tejto edícii Ligy majstrov za sebou veľmi pestrú skupinovú fázu. Na úvod si pripísala cenné víťazstvo 2:1 na pôde Newcastlu, no v ďalšom domácom zápase nestačila na úradujúceho šampióna PSG a prehrala 1:2. Reakcia však bola výrazne lepšia – na vlastnom štadióne rozstrieľala Olympiakos 6:1. Najčerstvejšie vystúpenie ale prinieslo len remízu 3:3 v Bruggách, kde museli Katalánci až trikrát doťahovať. V tabuľke tak ešte nemajú nič isté a ich cieľom zostáva umiestnenie v prvej osmičke, ktoré znamená priamy postup do osemfinále.
Posledné vzájomné zápasy:
Barcelona 1-2 Chelsea (2019)
Barcelona 3-0 Chelsea (2019)
Chelsea 1-1 Barcelona (2018)
Chelsea 3-2p Barcelona (2015)
Barcelona 2-2 Chelsea (2012)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.