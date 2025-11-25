ONLINE: SK Slavia Praha - Athletic Bilbao dnes, Liga majstrov LIVE (5. kolo)

PRAHA. Futbalisti tímov SK Slavia Praha a Athletic Club Bilbao dnes hrajú zápas piateho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na pražskom Edene.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: SK Slavia Praha - Athletic Club Bilbao (Liga majstrov, 5. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
25.11.2025 o 21:00
5. kolo
Slavia
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bilbao
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 5. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa v Prahe predstaví domáca Slavia proti španielskemu Athleticu Bilbao.
SK Slavia Praha
Slavia Praha má po štyroch odohraných dueloch na konte dva body. Slavia remizovala doma 2:2 s nórskym Bodø/Glimt a vonku si podelila body aj s Atalantou po bezgólovej remíze 0:0. V zvyšných dvoch zápasoch však už neuspela – na pôde Interu Miláno prehrala 0:3 a naposledy nestačila na londýnsky Arsenal, ktorému podľahla 0:4. Slavia tak má skóre 2:9 a pred domácimi fanúšikmi bude chcieť potvrdiť oveľa lepšie výkony, aké predvádza v českej lige, kde je dlhodobo jedným z najofenzívnejších aj najkompaktnejších tímov.
Athletic Bilbao
Bilbao zatiaľ získalo tri body za jediné víťazstvo v skupine, keď doma zdolalo Karabach 3:1. V ostatných dueloch sa však baskickému tímu nedarilo. Postupne prehral s Arsenalom 0:2, s Borussiou Dortmund 1:4 a nestačil ani na Newcastle United, ktorému podľahol 0:2. Athletic má skóre 4:9 a jeho najväčším problémom je zatiaľ defenzíva, ktorá inkasovala v priemere viac ako dva góly na zápas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.