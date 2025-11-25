ONLINE: SSC Neapol - FK Karabach dnes, Liga majstrov LIVE (Lobotka, 5. kolo)

NEAPOL. Futbalisti tímov SSC Neapol a FK Karabach dnes hrajú zápas piateho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na pôde úradujúceho majstra talianskej Serie A. V domácom drese sa predstaví aj Slovák Stanislav Lobotka.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: SSC Neapol - FK Karabach (Liga majstrov, 5. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
25.11.2025 o 21:00
5. kolo
Neapol
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Karabach
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.