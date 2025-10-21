VIDEO: Výbuch Atlética v Anglicku i Neapolu v Holandsku. Leverkusen dostal doma sedem gólov

BRATISLAVA. Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko nastúpil za Atletico Madrid prvýkrát v Lige majstrov.
Španielsky tím však prehral v utorňajšom dueli 3. kola ligovej fázy na pôde Arsenalu Londýn 0:4. Po dva góly „kanonierov" vsietili Gabriel Martinelli a Viktor Gyökeres.
- ONLINE: Arsenal - Atlético Madrid, Liga majstrov (3. kolo)
- ONLINE: Bayer Leverkusen - Paríž St. Germain, Liga majstrov (3. kolo)
Obhajca trofeje Paríž Saint-Germain triumfoval na štadióne Bayeru Leverkusen 7:2 a s deviatimi bodmi je na čele tabuľky o skóre pred Interom Miláno a Arsenalom.
Hancko sedel v zápasoch proti FC Liverpool (2:3) a Eintrachtu Frankfurt (5:1) na lavičke náhradníkov.
Proti Arsenalu ho tréner Diego Simeone zaradil do základnej zostavy na kraj obrany. V 5. minúte tečoval do brvna prudkú strelu domáceho Eberechiho Ezeho spoza šestnástky a Declan Rice z následnej dorážky minul bránku.
V 37. minúte fanúšikovia Arsenalu burácali po zakončení Martinelliho, jeho gól však neplatil pre ofsajd. Na začiatku druhého dejstva opečiatkoval útočník hostí Julian Alvarez brvno.
V 57. minúte zahrmelo na druhej strane – Martinelli zužitkoval skvelý center Ricea a hlavou prekonal Jana Oblaka.
V 62. minúte pridal Brazílčan poistku po prieniku Mylesa Lewisa-Skellyho. Druhopolčasovú dominanciu Arsenalu podčiarkol dvoma gólmi v priebehu štyroch minút Gyökeres.
Paríž v Leverkusene otvoril skóre V 7. minúte, keď sa hlavou presadil ekvádorsky obranca William Pacho.
V 25. minúte mohol vyrovnať Alejandro Grimaldo, no nepremenil pokutový kop, keď trafil pravú žrď.
V 32. minúte oslabil domácich Robert Andrich, ktorý dostal červenú kartu. O päť minút neskôr však musel ísť predčasne do kabín aj Iľja Zabornyj (PSG) a z penalty vyrovnal Aleix Garcia.
Paríž sa bleskovo otriasol a ešte do prestávky zasadil Leverkusenu tri gólové údery. Dva presné zásahy zaznamenal Desire Doue, tretí pridal Chviča Kvaracchelija. V úvode druhého polčasu zvýšil Nuno Mendes.
VIDEO: Aleix Garcia a jeho gól
V 66. minúte minúte sa zapísal do listiny strelcov Ousmane Dembele, ktorý sa vrátil na trávniky po pauze zavinenej zranením stehenného svalu a posledné slovo mal v závere Vitinha.
SSC Neapol bez zraneného Stanislava Lobotku prehral na ihrisku PSV Eindhoven 2:6. Hosťom okrem slovenského stredopoliara chýbal aj dánsky kanonier Rasmus Hojllund.
Taliansky šampión sa ujal vedenia v 31. minúte zásluhou Scotta McTominaya, ešte do prestávky však otočili skóre Alessandro Buongiorno a Ismáíl Sajbari.
V druhom polčase sa dvoma gólmi prezentoval Dennis Man a v závere ešte Neapol inkasoval dvakrát.
VIDEO: Gól Newcastlu United
Okrem PSG a Arsenalu má po troch zápasoch stopercentnú bilanciu aj Inter Miláno, ktorý uspel na pôde belgického šampióna Royal Union Saint-Gilloise 4:0.
Manchester City aj vďaka ďalšiemu gólu nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda zvíťazil na pôde Villarrealu 2:0.
3. kolo Ligy majstrov - utorok, 21. október
FC Arsenal - Atlético Madrid 4:0 (0:0)
Góly: 57. a 62, Martinelli, 67. a 71. Gyökeres
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
CF Villarreal - Manchester City 0:2 (0:2)
Góly: 17. Haaland, 40. Silva
Royal Union Saint-Gilloise - Inter Miláno 0:4 (0:2)
Góly: 41. Dumfries, 45+1. Martinez, 53. Calhanoglu (z 11 m), 76. Esposito
PSV Eindhoven - SSC Neapol 6:2 (2:1)
Góly: 54. a 80. Man, 35. Buongiorno, 38. Sajbari, 87. Pepi, 89. Driouech - 31. a 96. McTominay
ČK: 76. Lucca (Neapol)
Newcastle United - Benfica Lisabon 3:0 (1:0)
Góly: 70. a 83. Barnes, 32. Gordon
Bayer Leverkusen - Paríž Saint-Germain 2:7 (1:4)
Góly: 38. a 54. Garcia (prvý z 11 m) - 41. a 45+3. Doue, 7. Pacho, 44. Kvaracchelija, 50. Mendes, 66. Dembele, 90. Vitinha
ČK: 32. Audrich - 37. Zabornyj (po druhej ŽK)
FC Kodaň - Borussia Dortmund 2:4 (1:1)
Góly: 35. Anton (vlastný), 90. Dadason - 20. a 76. Nmecha, 61. Bensebaini (z 11 m), 87. Silva
FC Barcelona - Olympiacos F.C. 6:1 (2:0)
Góly: 7., 39., 76. Lopez, 68. Yamal (z 11 m), 74., 79. Rashford - 54. El Kaabi (z 11 m)
Kajrat Almaty - Pafos FC 0:0
ČK: 4. Correia