ONLINE: Arsenal - Atlético Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

LONDÝN. Futbalisti tímov Arsenalu a Atlética Madrid dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne Emirates Stadium, výkop je naplánovaný na 21.00 hod.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Arsenal - Atlético Madrid (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
21.10.2025 o 21:00
3. kolo
Arsenal
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 3. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Arsenal FC a Atlético Madrid.
Arsenal hrá vo vynikajúcej forme, keď naposledy prehral súťažný duel na konci augusta s Liverpoolom. Líder anglickej Premier League odštartoval nový ročník Ligy majstrov s víťazstvom 2:0 na pôde Athletic Bilbaa. Rovnakým výsledkom si poradil aj na domácom trávniku s gréckym Olympiakosom, keď skóroval Martinelli a Saka.
Atlético taktiež ťahá až sedemzápasovú sériu bez prehry naprieč všetkými súťažami. V prvom kole nestačilo na domáci Liverpool 2:3, keď o víťazstve anglického tímu rozhodol obranca van Dijk v nadstavenom čase. Druhý zápas však Madridu vyšiel, keď uspel 5:1 nad nemeckým Frankfurtom. V zostave španielskeho celku by sme mohli sledovať aj slovenského obrancu Dávida Hancka.
Obe mužstvá sa spolu stretli len štyrikrát v nedávnej histórii, pričom posledný zápas odohrali v rámci medzinárodného pohára majstrov, kde uspelo Atlético 2:1 po penaltách. V rovnakom roku sa spolu stretli aj v rámci semifinále Európskej ligy, kde madridský tím postúpil do finále po remíze 1:1 a domácom víťazstve 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.