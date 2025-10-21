ONLINE: Bayer Leverkusen - Paríž St. Germain dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

LEVERKUSEN. Futbalisti tímov Bayer Leverkusen a Paríž St. Germain dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie sa odohrá na štadióne BayArena v Leverkusene a začne sa o 21:00 h.
ONLINE PRENOS: Bayer Leverkusen - Paríž St. Germain (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
21.10.2025 o 21:00
3. kolo
Leverkusen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Paríž
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa stretnú Bayer Leverkusen a Paríž Saint-Germain.
Bayer Leverkusen
Nemecký tím vstupuje do zápasu po napínavom víťazstve 4:3 vonku nad Mainzom. V Bundeslige im patrí 5. miesto a v Lige majstrov zatiaľ uhrali dve remízy – vonku s Kodaňou 2:2 a doma s PSV 1:1. Do zápasu im nebudú k dispozícii Palacios a Tillman, otázny je štart Quansaha a Schicka.
Paríž Saint-Germain
Francúzsky tím zaváhal v poslednom ligovom kole, keď doma remizoval 3:3 so Štrasburgom a Marseille ich predbehlo na čele tabuľky Ligue 1. V Lige majstrov však majú PSG po dvoch zápasoch stopercentnú bilanciu – doma zdolali Atalantu 4:0 a vonku Barcelonu 2:1. Maródka je už prekonaná, no stále im budú chýbať Neves a Ruiz, otázny je návrat Dembelého, víťaza Zlatej lopty. Parížania sa budú spoliehať na ofenzívnu kvalitu svojich hviezd, ktoré môžu rozhodnúť o osude stretnutia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.