VIDEO: Sauer skóroval za Feyenoord. Plzeň zvládla dlhé oslabenie a Škriniar vyhral

Slovenský futbalista Leo Sauer si otvoril gólový účet v Európskej lige. Devätnásťročný krídelník strelil vo štvrtkovom stretnutí 6. kola ligovej fázy tretí gól Feyenoordu Rotterdam, ktorý však neudržal dvojgólový náskok a nakoniec prehral na pôde rumunského FCSB 3:4.
Z víťazstva sa tešil obranca Milan Škriniar, ktorého Fenerbahce Istanbul triumfoval na pôde nórskeho Brann Bergen 4:0.
Sauer v 52. minúte za stavu 2:1 pre Feyenoord strelil tretí gól holandského tímu. Slovenský reprezentant dostal od spoluhráča Jordana Bosa pas za obranu a zakončil popod padajúceho brankára Stefana Tarnovanua. Sauer hral do 58. minúty.
VIDEO: Gól Sauera na 3:1
Po jeho vystriedaní však Feyenoord inkasoval tri góly za sebou a napokon zaznamenal tretiu prehru za sebou, čím sa jeho šance na postup do vyraďovacej fázy znížili na minimum. V tabuľke je s 3 bodmi až na 30. mieste.
Viac sa darilo Fenerbahce, ktoré vybojovalo tretie víťazstvo v hlavnej fáze a posunulo sa s 11 bodmi na 12. priečku. Hetrikom sa v drese tureckého klubu zaskvel Brazílčan Talisca. Domáci Brann hral už od 18. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Eivinda Fauskeho Hellanda.
Škriniar nastúpil tradične na stopérskom poste s kapitánskou páskou a hral do 84. minúty.
Na čele tabuľky je s 15 bodmi Olympique Lyon, ktorý zdolal Go Ahead Eagles 2:1. Slovenský brankár v službách francúzskeho tímu Dominik Greif tentoraz sledoval duel z lavičky náhradníkov.
Cennú remízu 0:0 na ihrisku Panathinaikosu uhrala Viktoria Plzeň, hoci hrala od 32. minúty len s 10 hráčmi.
Hráči KRC Genk podľahli dánskemu FC Midtjylland 0:1. Celý duel v drese belgického tímu odohral slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.
O jediný gól stretnutia sa postaral kórejský útočník Čo Kue-song, keď v 17. minúte dorazil do siete loptu, ktorú vyrazil brankár Genku Hendrik van Crombrugge. Genk si pripísal druhý nezdar v súťaži a na konte má 10 bodov, Midtjylland zaznamenal piaty triumf a je na 15 bodoch.
Tri body získali Betis Sevilla i Ferencváros Budapešť a oba kluby majú na konte štyri víťazstvá, dve remízy a 14 bodov.
Andalúzania ovládli duel na ihrisku Dinama Záhreb 3:1. Ferencváros zvíťazil doma nad Glasgowom Rangers 2:1, keď víťazný gól dal v 72. minúte hlavičkou Barnabás Varga.
Európska liga - kompletné výsledky 6. kola ligovej fázy
Young Boys Bern - OSC Lille 1:0 (0:0)
Gól: 61. Males, ČK: 90.+2. Zoukrou po 2. ŽK - 32. Bouaddi
FC Utrecht - Nottingham Forest 1:2 (0:0)
Góly: 73. Van der Hoorn - 52. Kalimuendo, 88. Igor Jesus
VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv 4:1 (2:0)
Góly: 24. Assignon, 37. Tiago Tomás, 50. Mittelstädt (z 11 m), 90.+4. Vagnoman - 52. Revivo
Sturm Graz - Crvena Zvezda Belehrad 0:1 (0:0)
Gól: 55. Ivanič
OGC Nice - SC Braga 0:1 (0:1)
Góly: 28. Pau Victor
FC Midtjylland - KRC Genk 1:0 (1:0)
Gól: 17. Čo
/P. Hrošovský (Genk) hral celé stretnutie/
Ludogorec Razgrad - PAOK Solún 3:3 (1:1)
Góly: 33. Stanič, 70. Verdon, 77. Čočev - 39. Despodov, 48. Vogliacco, 90. Mythu
Ferencváros Budapešť - Glasgow Rangers 2:1 (1:1)
Góly: 45+5. Ötvös, 72. Varga - 27. Miovski
Dinamo Záhreb - Betis Sevilla 1:3 (0:3)
Góly: 89. Galešíč - 31. Dominguez (vlastný), 34. Riquelme, 38. Antony
FC Bazilej - Aston Villa 1:2 (1:1)
Góly: 34. Daniliuc - 12. Guessand, 53. Tielemans
Celta Vigo - FC Bologna 1:2 (1:0)
Góly: 17. Zaragoza - 66. a 74. Bernardeschi (prvý z 11 m)
Celtic Glasgow - AS Rím 0:3 (0:3)
Góly: 36. a 45.+1 Ferguson, 6. Mancin
FC Porto – Malmö FF 2:1 (2:0)
Góly: 30. a 36. Aghehowa - 90.+5 Moura
FCSB – Feyenoord Rotterdam 4:3 (1:2)
Góly: 11. Ngezana, 55. Toma, 87. Thiam, 90.+5 Tanase - 41. Tengstedt, 45. Timber, 51. Sauer
/L. Sauer (Feyenoord) hral do 58. min, v 51. min dal gól/
SC Freiburg – FC Salzburg 1:0 (0:0)
Gól: 50. Diabaté (vl.), ČK: 37. Ratkov (Salzburg)
Olympique Lyon - Go Ahead Eagles 2:1 (2:1)
Góly: 3. Moreira, 11. Šulc – 5. Smit
/D. Greif (Lyon) celý zápas na lavičke náhradníkov/
Panathinaikos Atény - FC Viktoria Plzeň 0:0
ČK: 32. Jemelka (Plzeň) po 2. ŽK
/M. Tvrdoň (Plzeň) celý zápas na lavičke náhradníkov/
Brann Bergen – Fenerbahce Istanbul 0:4 (0:3)
Góly: 36., 44. a 65. Talisca, 4. Aktürkoglu, ČK: 18. Fauske Helland (Brann)
/M. Škriniar (Fenerbahce) hral do 84. min/