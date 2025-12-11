ONLINE: Olympique Lyon - Go Ahead Eagles dnes, Európska liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti tímov Olympique Lyon - Go Ahead Eagles dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu bol naplánovaný na 21:00 h na štadióne v Lyone, v bráne domácich by mal nastúpiť Dominik Greif.
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - Go Ahead Eagles (Európska liga LIVE, 6. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
11.12.2025 o 21:00
6. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
GA Eagles
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 6. kola Európskej ligy medzi mužstvami Olympique Lyon a Go Ahead Eagles.
Lyon aktuálne vedie ligovú fázu Európskej ligy, keď zaznamenal iba jediné zaváhanie so španielskym Betisom 0:2. Chuť si ale napravil v poslednom kole pri vysokom víťazstve 6:0 na ihrisku Maccabi Tel Aviv.
Eagles sa naopak nachádzajú mimo postupových pozícii, konkrétne na 27. mieste so ziskom šiestich bodov, ktoré vybojovali v zápasoch proti Aston Ville (2:1) a Panathinaikos (2:1).
Dnes budeme zrejme sledovať v akcii aj slovenského zástupcu v podobe Dominika Greifa, ktorý zastáva pozíciu brankárskej jednotky francúzskeho tímu.
Lyon aktuálne vedie ligovú fázu Európskej ligy, keď zaznamenal iba jediné zaváhanie so španielskym Betisom 0:2. Chuť si ale napravil v poslednom kole pri vysokom víťazstve 6:0 na ihrisku Maccabi Tel Aviv.
Eagles sa naopak nachádzajú mimo postupových pozícii, konkrétne na 27. mieste so ziskom šiestich bodov, ktoré vybojovali v zápasoch proti Aston Ville (2:1) a Panathinaikos (2:1).
Dnes budeme zrejme sledovať v akcii aj slovenského zástupcu v podobe Dominika Greifa, ktorý zastáva pozíciu brankárskej jednotky francúzskeho tímu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.