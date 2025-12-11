ONLINE: Olympique Lyon - Go Ahead Eagles dnes, Európska liga LIVE (6. kolo)

Olympique Lyon - Go Ahead Eagles: ONLINE prenos zo zápasu 6. kola ligovej fázy Európskej ligy.
Olympique Lyon - Go Ahead Eagles: ONLINE prenos zo zápasu 6. kola ligovej fázy Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. dec 2025 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo 6. kola ligovej fázy Európskej ligy: Olympique Lyon - Go Ahead Eagles.

Futbalisti tímov Olympique Lyon - Go Ahead Eagles dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.

Začiatok zápasu bol naplánovaný na 21:00 h na štadióne v Lyone, v bráne domácich by mal nastúpiť Dominik Greif.

Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - Go Ahead Eagles (Európska liga LIVE, 6. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska liga  2025/2026
11.12.2025 o 21:00
6. kolo
Lyon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
GA Eagles
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 6. kola Európskej ligy medzi mužstvami Olympique Lyon a Go Ahead Eagles.

Lyon aktuálne vedie ligovú fázu Európskej ligy, keď zaznamenal iba jediné zaváhanie so španielskym Betisom 0:2. Chuť si ale napravil v poslednom kole pri vysokom víťazstve 6:0 na ihrisku Maccabi Tel Aviv.

Eagles sa naopak nachádzajú mimo postupových pozícii, konkrétne na 27. mieste so ziskom šiestich bodov, ktoré vybojovali v zápasoch proti Aston Ville (2:1) a Panathinaikos (2:1).

Dnes budeme zrejme sledovať v akcii aj slovenského zástupcu v podobe Dominika Greifa, ktorý zastáva pozíciu brankárskej jednotky francúzskeho tímu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
    Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
    ONLINE: Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (6. kolo)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»ONLINE: Olympique Lyon - Go Ahead Eagles dnes, Európska liga LIVE (6. kolo)