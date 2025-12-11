ONLINE: Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.
V drese hostí nastúpi slovenský obranca Milan Škriniar.
ONLINE PRENOS: Brann Bergen - Fenerbahce Istanbul (Európska liga LIVE, 6. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
11.12.2025 o 21:00
6. kolo
Brann
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fenerbahçe
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 6. kola Európskej ligy medzi mužstvami Brann Bergen a Fenerbahce SK.
Bergen má na svojom konte aktuálne 8 bodov, pričom v prvých piatich stretnutiach inkasoval iba 3 góly. V posledných kolách zaznamenal remízu 1:1 na pôde PAOKu či 0:0 s Bolognou, tešil sa však aj z víťazstva proti Rangers (3:0) či Utrechtu (1:0).
Fenerbahce sa nachádza hneď o pozíciu nižšie s rovnakým počtom bodom a skóre 5:5. Posledný duel s Ferencvárosom priniesol remízu 1:1, o deľbu bodov sa postaralo aj na ihrisku Plzne po bezgólovom stave. Naopak víťazstvo zaznamenalo so Stuttgartom 1:0 či s Nice 2:1.
V akcii by sme mali vidieť zrejme aj kapitána tureckého tímu, a to slovenského obrancu Milana Škriniara, ktorý sa v poslednom ligovom vystúpení dokázal strelecky presadiť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.