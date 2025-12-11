ONLINE: Panathinaikos FC - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti Panathinaikos FC a FC Viktoria Plzeň dnes hrajú zápas 6. kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.
Duel sa odohrá na Olympijskom štadióne v Aténach, začiatok je naplánovaný na 21:00.
ONLINE PRENOS: Panathinaikos FC - FC Viktoria Plzeň (Európska liga LIVE, 6. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
11.12.2025 o 21:00
6. kolo
Panathinaikos
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Plzeň
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Sledovať budeme zápas Európskej ligy medzi Panathinaikos Athény a Viktoria Plzeň.
Panathinaikos Athény
Aténčania odohrali v hlavnej fáze Európskej ligy zatiaľ 5 zápasov a na svojom konte majú 9 bodov a pozitívne skóre 9:7. Domácemu mužstvu aktuálne patrí 14. pozícia. Svoj posledný zápas v Európe odohrali domáci hráči proti rakúskemu Sturmu Graz. V tesnom zápase dokázali zvíťaziť 2:1.
Viktoria Plzeň
Zverenci Martina Hyského sú na tom rovnako ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 9 bodov a pozitívne skóre 6:2. Aktuálne im patrí 13. pozícia. Viktoria Plzeň odohrala posledný zápas v Európskej lige na domácom trávniku proti nemeckému Freiburgu. Vo vyrovnanom zápase sa zrodila bezgólová remíza.
