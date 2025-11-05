Belgický tím potrápil Barcelonu. Haaland sa presadil proti bývalému klubu, Osimhen hviezdil hetrikom

/Správu aktualizujeme/
BRATISLAVA. Futbalisti Manchestru City zvíťazili v stredajšom šlágri 5. kola hlavnej fázy Ligy majstrov nad Borussio Dortmund 4:1.
- ONLINE: Manchester City - Borussia Dortmund , Liga majstrov (4. kolo)
- ONLINE: Club Bruggy KV - FC Barcelona, Liga majstrov (4. kolo)
Barcelona nepotvrdila úlohu favorita a na pôde FC Bruggy remizovala 3:3.
4. kolo Ligy majstrov - streda, 5 november
Newcastle United - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)
Góly: 11. Burn, 49. Joelinton
Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)
Gól: 90. Samardžič
Manchester City - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Góly: 22. Foden, 29. Haaland, 57. Foden, 90.+1 Cherki – 72. Anton
Inter Miláno - Kajrat Almaty 2:1 (1:0)
Góly: 45. L. Martínez, 67. Augusto – 56. Arad
FC Bruggy - FC Barcelona 3:3 (2:1)
Góly: 6. Tresoldi, 17. Forbs, 63. Forbs – 8. Torres, 61. Yamal, 77. Yamal
Fotogaléria zo zápasu Bruggy - Barcelona (Liga majstrov - 4. kolo)
Benfica Lisabon - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)
Gól: 65. Schick
Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul 0:3 (0:0)
Góly: 59. Osimhen, 66. Osimhen (z 11 m), 78. Osimhen (z 11 m)
FK Karabach - Chelsea FC 2:2 (2:1)
Góly: 29. Andrade, 39. Jankovič (z 11 m) – 16. Estevao, 53. Garnacho
Pafos FC - Villarreal CF 1:0 (0:0)
Gól: 47. Luckassen