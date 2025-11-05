Belgický tím potrápil Barcelonu. Haaland sa presadil proti bývalému klubu, Osimhen hviezdil hetrikom

Lamine Yamal počas zápasu Bruggy - Barcelona.
Lamine Yamal počas zápasu Bruggy - Barcelona. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|5. nov 2025 o 22:56 (aktualizované 5. nov 2025 o 22:59)
Inter sa trápil s kazašským outsiderom.

/Správu aktualizujeme/

BRATISLAVA. Futbalisti Manchestru City zvíťazili v stredajšom šlágri 5. kola hlavnej fázy Ligy majstrov nad Borussio Dortmund 4:1.

Barcelona nepotvrdila úlohu favorita a na pôde FC Bruggy remizovala 3:3.

4. kolo Ligy majstrov - streda, 5 november

Newcastle United - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

Góly: 11. Burn, 49. Joelinton

Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

Gól: 90. Samardžič

Manchester City - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)

Góly: 22. Foden, 29. Haaland, 57. Foden, 90.+1 Cherki – 72. Anton

Inter Miláno - Kajrat Almaty 2:1 (1:0)

Góly: 45. L. Martínez, 67. Augusto – 56. Arad

FC Bruggy - FC Barcelona 3:3 (2:1)

Góly: 6. Tresoldi, 17. Forbs, 63. Forbs – 8. Torres, 61. Yamal, 77. Yamal

Domáci hráči oslavujú gól v zápase Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.
Lamine Yamal počas zápasu Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.
Domáci hráč Carlos Forbs v súboji s Alejandrom Baldem počas zápasu Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.
Carlos Forbs oslavuje gól v zápase Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.Lamine Yamal počas zápasu Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.Ferran Torres oslavuje gól v zápase Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.Nicolo Tresoldi skóruje v zápase Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.Hráč Barcelony Ferran Torres (vľavo) sa teší z gólu počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Bruggy - FC Barcelona.Hráč FC Bruggy Nicolo Tresoldi (druhý vľavo) strieľa úvodný gól počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Bruggy - FC Barcelona.Hráči FC Bruggy sa tešia po góle Nicola Tresoldiho počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Bruggy - FC Barcelona.Tréner FC Bruggy Nicky Hayen počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov FC Bruggy - FC Barcelona.Marcus Rashford počas zápasu Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.Tréner domácich Nicky Hayen počas zápasu Bruggy - Barcelona v 4. kole Ligy majstrov.

Benfica Lisabon - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Gól: 65. Schick

Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul 0:3 (0:0)

Góly: 59. Osimhen, 66. Osimhen (z 11 m), 78. Osimhen (z 11 m)

FK Karabach - Chelsea FC 2:2 (2:1)

Góly: 29. Andrade, 39. Jankovič (z 11 m) – 16. Estevao, 53. Garnacho

Pafos FC - Villarreal CF 1:0 (0:0)

Gól: 47. Luckassen

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    dnes 22:56
