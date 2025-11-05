ONLINE: Club Bruggy KV - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

BRUGGY. Futbalisti tímov Club Bruggy KV - FC Barcelona dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie hostí Jan Breydel Stadium v Bruggách, úvodný výkop je naplánovaný na 21:00 h.
Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Club Bruggy KV - FC Barcelona (Liga majstrov, 4. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
05.11.2025 o 21:00
4. kolo
Brugge
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 4. kola Ligy majstrov medzi mužstvami Club Bruggy KV a FC Barcelona.
Bruggy sa po úspešnej kvalifikácii prezentovali úvodným víťazstvom proti Monaku, ktoré zdolali 4:1. Následne však prišla porážka 1:2 s Atalantou, na ktorú sa nepodarilo zareagovať. Na pôde Bayernu Mníchov totiž podľahli 0:4.
Barcelona odštartovala nový ročník súťaže s víťazstvom 2:1 nad Newcastlom, keď sa o triumf postaral dvojgólový Rashford. Na porážku 1:2 s francúzskym PSG však dokázali zareagovať víťazstvom 6:1 nad Olympiakosom.
Posledné vzájomné zápasy:
Bruggy 0-1 Barcelona (2002)
Barcelona 3-2 Bruggy (2002)
Barcelona 1-1 Bruggy (2000)
Bruggy 0-2 Barcelona (2000)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.