ONLINE: Manchester City - Borussia Dortmund dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

MANCHESTER. Futbalisti tímov Manchester City a Borussia Dortmund dnes hrajú zápas štvrtého kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Stretnutie hostí Etihad Stadium v Manchestri, úvodný výkop je naplánovaný na 21:00 h.
ONLINE PRENOS: Manchester City - Borussia Dortmund (Liga majstrov, 4. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
05.11.2025 o 21:00
4. kolo
Manchester City
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dortmund
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu Ligy majstrov medzi Manchester City a Borussia Dortmund.
Manchester City
Zverenci Pepa Guardiolu odohrali v tejto sezóne v Lige majstrov tri zápasy a na svojom konte majú sedem bodov a pozitívne skóre 6:2. V prvom zápase zdolali na domácej pôjde talianský Neapol bez problémov 2:0. Následne remizovali na pôde Monaka 2:2 a v treťom zápase zvíťazili na pôde španielského Villarrealu 2:0. Fantastickú fromu má Erling Haaland, ktorý dáva góly ako na bežiacom páse. Uvidíme či sa mu podarí presadiť aj proti svojmu bývalému zamestnávateľovi.
Borussia Dortmund
Nemecký zástupca v Lige majstrov má na svojom konte rovnaký počet bodov ako jeho dnešný súper. Borussia otvorila Ligu majstrov divokým zápasom proti Juventusu. V Turíne sa zrodila remíza 4:4. Dortmund ďaľšie dva zápasy zvládol na jednotku. Prišlo domáce víťazstvo nad Athletic Bilbao 4:1 a víťazstvo v Kodani 4:2. Borussia odohrala cez víkend ligový zápas na pôde Augsburgu. V tesnom zápase dokázala zvíťaziť 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.